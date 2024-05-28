Модные тренды 2024: стилист показала комбинезоны, которые удивят всех (фото)

Комбинезон - это безупречный элемент гардероба, всегда актуальный и стильный. В 2024 году он стал еще более популярен благодаря своей универсальности и возможности легко комбинироваться с другими вещами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.
С наступлением весны комбинезоны вернули себе рейтинги популярности после некоторого забвения и появились в коллекциях многих дизайнеров.
По словам стилиста, в моде стали комбинезоны в стиле сафари, комбинезон рабочего, кетсьют или из денима.
В 2024 году популярны несколько стилей джинсовых комбинезонов. От классических до более экспериментальных. Выберите стиль, который соответствует вашим предпочтениям и личному стилю. То ли это классический джинсовый комбинезон со стандартным кроем, то ли модель с вышивкой и декором - выбор за вами.
Выберите между облегающим или свободным кроем, длинными или короткими штанинами, а также вариантами с декоративными поясами или без них. Выбирайте тот стиль, который наиболее подходит фигуре и личному стилю.
Вот несколько идей, с чем можно комбинировать комбинезон:
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