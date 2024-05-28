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Модные тренды 2024: стилист показала комбинезоны, которые удивят всех (фото)

Стилист показала модные комбинезоны (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Комбинезон - это безупречный элемент гардероба, всегда актуальный и стильный. В 2024 году он стал еще более популярен благодаря своей универсальности и возможности легко комбинироваться с другими вещами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Стильные варианты комбинезонов

С наступлением весны комбинезоны вернули себе рейтинги популярности после некоторого забвения и появились в коллекциях многих дизайнеров.

По словам стилиста, в моде стали комбинезоны в стиле сафари, комбинезон рабочего, кетсьют или из денима.

В 2024 году популярны несколько стилей джинсовых комбинезонов. От классических до более экспериментальных. Выберите стиль, который соответствует вашим предпочтениям и личному стилю. То ли это классический джинсовый комбинезон со стандартным кроем, то ли модель с вышивкой и декором - выбор за вами.

Выберите между облегающим или свободным кроем, длинными или короткими штанинами, а также вариантами с декоративными поясами или без них. Выбирайте тот стиль, который наиболее подходит фигуре и личному стилю.

Вот несколько идей, с чем можно комбинировать комбинезон:

  • простая футболка будет прекрасно подходить к комбинезону, создавая легкий и непринужденный образ для повседневных выходов.
  • добавьте элегантности своему образу, соединив комбинезон со стильной рубашкой
  • в холодную погоду накиньте свитер на джинсовый комбинезон, чтобы создать уютный и стильный образ
  • завершите свой образ удобными кедами или кроссовками для спортивного и молодежного вида
  • если вы хотите создать элегантный вечерний образ, добавьте к комбинезону каблуки или туфли

Модные комбинезоны 2024 года (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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Модные трендыСтиль жизниСтилист