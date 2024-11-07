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Модні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен день

Четвер 07 листопада 2024 07:15
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Модні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен день Стильні образи на зиму 2024-2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У зимовому гардеробі кожної модниці має бути кілька варіантів верхнього одягу, а також светрів, джинсів та штанів. І якщо ви ще шукаєте ідеальну базу - зверніть увагу на трендові поєднання цього сезону.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило детальніше розповісти, які образи обирають модні блогери.

Короткий пуховик + легінси + чоботи до коліна

Для стильного повсякденного луку пригляньте короткий пуховик чорного кольору. Це базова річ, яка поєднується як зі спідницями, так і зі брюками та джинсами. Носити його можна з теплими легінсами, светром та високими чоботами, які також називають жокейськими.

Модні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен деньМодні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен день

Короткий пуховик (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Довге пальто + яскравий шарф + широкі штани

Взимку можна носити пальто. Одягайте його з бежевим светром та широкими брюками. Поекспериментуйте з образом, розбавивши його яскраво-червоним шарфом та теплими кросівками.

Модні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен деньМодні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен день

Варіант із пальто (фото: instagram.com/francescasaffari)

Водолазка + коричневі брюки + взуття із квадратним носком

Як відомо, коричневий колір - тренд 2024 року. Якщо ви хочете виділитися з натовпу, підберіть образ повністю в такому відтінку: блузку, светр або водолазку і штани. Доповніть лук стильним пуховиком або пальто, а також ботильйонами із квадратним носком.

Модні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен деньМодні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен день

Однотонний образ (фото: instagram.com/_marisamartins_)

Светр + джинси з леопардовим принтом + пальто

Ще один тренд 2024 року - анімалістичні або, як їх називають, тваринні принти. Блогери продовжують демонструвати одяг та аксесуари з леопардовим та іншими принтами. Для стильного осіннього та зимового образу пригляньте джинси, які доповнять однотонний светр та довге пальто.

Модні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен деньМодні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен день

Леопардовий принт зараз у тренді (фото: instagram.com/laura.byrnes)

Коротка дублянка + шкіряні штани + ботильйони на високих підборах

Для повсякденного образу пригляньте шкіряні штани прямого крою. Носити їх можна зі светрами та короткими дублянками, а також ботильйонами на підборах. Доповніть лук масивним шарфом-палантином та мініатюрною сумочкою.

Модні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен деньМодні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен деньМодні блогери знають все про зимові тренди: стильні образи на кожен день

Варіант із короткою дублянкою (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Раніше ми розповіли, що таке капсульний гардероб і які речі мають бути у ньому взимку 2024 року.

Також подивіться, як стилізувати класичні штани.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: MARILYN, Francesca Saffari, Marisa Martins, LAURA BYRNES, Julie.

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