Мода не знає віку. У ТікТоці з’явився новий тренд для літніх людей: про що мова

ТікТок дуже часто стає платформою для поширення певних трендів, які охоплюють весь світ. Зокрема героями стає молодь, але оскільки сучасний світ активно бореться з ейджизмом, то останній тренд стосується саме літніх людей.

Трендові луки літніх людей підкорюють ТікТок

Давайте чесно, всі ми звикли бачити на вулицях дідусів та бабусь у темних, стриманих вбраннях, капелюшках та косинках. Вони не стежать за модою і тим більше не чули про тренди, особливо у соціальній мережі ТікТок.

Проте наш світ впевнено крокує вперед і зараз дуже активно підіймається тема боротьби з ейджизмом - коли літніх і молодих людей не сортують на "сучасних" та "не сучасних". Бо кожна людина попри вік - має право робити те, чого бажає її душа. І ніхто не може комусь щось забороняти через рік народження у паспорті - має бути здорова рівність.

Індустрія моди не стала виключенням, адже за останній час ТікТок просто заполонили відео з літніми людьми, які охоче демонструють свої насправді трендові образи на камеру.

ТікТок підкорює новий тренд для літніх людей (фото: Freepik)

Зокрема це жінки, які гуляють вуличками Мангеттену у стильних образах, з мінімальним, але красивим макіяжем і відчувають себе справжніми моделями. Але є відео й з модно одягненими чоловіками у віці, яким теж додає впевненості краса їхнього вбрання.

Суть тренду в тому, що ці люди похилого віку, що пропагують новий тренд з хештегом #ladiesofmadisonave, не мають одягу з останніх колекцій світових брендів, ні, вони просто одягаються елегантно і сучасно, що виглядає доречно у нинішньому світі моди.

Тим паче, що свої прогулянки вони знімають на камеру й слугують живим прикладом для інших людей у віці, які досі продовжують соромитись бути яскравими, модними, публічними та взагалі проявлятися по-своєму і бути цікавими.