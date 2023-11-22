Мода не знает возраста. В ТикТоке появился новый тренд для пожилых людей: о чем речь

ТикТок очень часто становится платформой для распространения определенных трендов, охватывающих весь мир. В частности, героями становится молодежь, но поскольку современный мир активно борется с эйджизмом, то последний тренд касается именно пожилых людей.

О том, что за тренд с участием пожилых людей, покоряет ТикТок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) предварительно исследовав социальную сеть.

Трендовые луки пожилых людей покоряют ТикТок

Давайте честно, все мы привыкли видеть на улицах дедушек и бабушек в темных, сдержанных нарядах, шляпках и косынках. Они не следят за модой и тем более не слышали о трендах, особенно в социальной сети ТикТок.

Однако наш мир уверенно идет вперед и сейчас очень активно поднимается тема борьбы с эйджизмом - когда пожилых и молодых людей не сортируют на "современных" и "не современных". Ибо каждый человек, несмотря на возраст, имеет право делать то, чего желает его душа. И никто не может кому-то что-то запрещать из-за года рождения в паспорте - должно быть здоровое равенство.

Индустрия моды не стала исключением, ведь за последнее время ТикТок просто заполонили видео с пожилыми людьми, которые охотно демонстрируют свои действительно трендовые образы на камеру.

ТикТок покоряет новый тренд для пожилых людей (фото: Freepik)

В частности, это женщины, которые гуляют по улочкам Мангеттена в стильных образах, с минимальным, но красивым макияжем и чувствуют себя настоящими моделями. Но есть видео и с модно одетыми мужчинами в возрасте, которым тоже придает уверенности красота их нарядов.

Суть тренда в том, что эти пожилые люди, пропагандируют новый тренд с хештегом #ladiesofmadisonave, не имеют одежды из последних коллекций мировых брендов, нет, они просто одеваются элегантно и современно, что выглядит уместно в нынешнем мире моды.

Тем более, что свои прогулки они снимают на камеру и служат живым примером для других людей в возрасте, которые продолжают стесняться быть яркими, модными, публичными и вообще проявляться по-своему и быть интересными.