Мода не знает возраста. В ТикТоке появился новый тренд для пожилых людей: о чем речь
ТикТок очень часто становится платформой для распространения определенных трендов, охватывающих весь мир. В частности, героями становится молодежь, но поскольку современный мир активно борется с эйджизмом, то последний тренд касается именно пожилых людей.
О том, что за тренд с участием пожилых людей, покоряет ТикТок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) предварительно исследовав социальную сеть.
Трендовые луки пожилых людей покоряют ТикТок
Давайте честно, все мы привыкли видеть на улицах дедушек и бабушек в темных, сдержанных нарядах, шляпках и косынках. Они не следят за модой и тем более не слышали о трендах, особенно в социальной сети ТикТок.
Однако наш мир уверенно идет вперед и сейчас очень активно поднимается тема борьбы с эйджизмом - когда пожилых и молодых людей не сортируют на "современных" и "не современных". Ибо каждый человек, несмотря на возраст, имеет право делать то, чего желает его душа. И никто не может кому-то что-то запрещать из-за года рождения в паспорте - должно быть здоровое равенство.
Индустрия моды не стала исключением, ведь за последнее время ТикТок просто заполонили видео с пожилыми людьми, которые охотно демонстрируют свои действительно трендовые образы на камеру.
ТикТок покоряет новый тренд для пожилых людей (фото: Freepik)
В частности, это женщины, которые гуляют по улочкам Мангеттена в стильных образах, с минимальным, но красивым макияжем и чувствуют себя настоящими моделями. Но есть видео и с модно одетыми мужчинами в возрасте, которым тоже придает уверенности красота их нарядов.
Суть тренда в том, что эти пожилые люди, пропагандируют новый тренд с хештегом #ladiesofmadisonave, не имеют одежды из последних коллекций мировых брендов, нет, они просто одеваются элегантно и современно, что выглядит уместно в нынешнем мире моды.
Тем более, что свои прогулки они снимают на камеру и служат живым примером для других людей в возрасте, которые продолжают стесняться быть яркими, модными, публичными и вообще проявляться по-своему и быть интересными.
@ladiesofmadisonave “Everybody is a misfit.” #newyork #classic #ladiesofmadisonave #classicstyle original sound - LadiesofMadisonAve
@ladiesofmadisonave FIRE & ICE by Revlon. Revlon get her a modeling contract ASAP. The first woman I ever interviewed. The fabulous Liz Friedman. The model in the ad I posted is of Dorian Leigh. #dorianleigh #suzyparker #revlon original sound - LadiesofMadisonAve
@ladiesofmadisonave I was at Lincoln Center tonight for the opera Verdi’s Requiem and I met this fabulous lady who is a ballroom dance MC. There is so much talent in this city and wonderful personalities. #lincolncenter #opera #ballroomdance #classystyle #tiktokfashion original sound - LadiesofMadisonAve
@ladiesofmadisonave I love New York in the fall. Everyone is back in the city and they start getting dressed up again and the weather is beautiful. #missoni #celine #thewhitelotus #louloudelafalaise #classystyle #oldmoneyaesthetic #oldmoneylifestyle #oldmoneylifestyle #classic #foryourpage original sound - LadiesofMadisonAve
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