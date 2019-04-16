Мобильные уловки: как избавиться от ненужных услуг оператора

Украинцам рассказали, как отказаться от необязательных услуг мобильных операторов, на которые ежедневно списываются деньги. Об этом говорится в сюжете "Сніданку 1+1".

По данным аналитической компании "Офис эффективного регулирования", за 2017 год со счетов украинцев было списано один миллиард гривен за необязательные информационные рассылки гороскопов, погоды, анекдоты и прочие. При чем практически все эти услуги были подключены случайно, только потому что абонент нажал не ту кнопку. Стоимость эти информационных услуг небольшая – 80, 90 копеек или гривна, но если посчитать суммарно – то получается много.

Часто абоненты нажимают не на ту кнопку, когда проверяют счет. Вместе с информационным сообщением о количестве денег на счету на экране телефона появляется также информация о заказе услуги. Многие пользователи ошибочно нажимают не туда и услуга автоматически заказана. При чем отключить ее потом сложно.

"Когда вы не туда куда-то нажимаете, с вас вполне могут снять какие-то деньги, если речь идет о миллионах абонентах или о десятках и сотнях тысяч. На глаз там копейки, они все равно складываются в какие-то более-менее ощутимые средства", - объяснил руководитель офиса эффективной регуляции Алексей Гончарук.

Абоненты вынуждены оплачивать услуги, которые не заказывали (pixabay.com)

Эксперты сообщили, что за последние два года количество жалоб от абонентов на ошибочный заказ таких услуг возросло в 5 раз. Вернуть списанные деньги невозможно, так как 90% абонентов не подписывают контракт с оператором, а просто покупают стартовые пакеты.

Как объяснили представители одного из украинских мобильных операторов, они не являются поставщиками контент-услуг.

"Телеком-оператор не является поставщиком контент-услуг. Но мы следим за тем, чтобы все партнерские компании, в которых абоненты заказывают такие услуги, работали прозрачно. Если возникают спорные ситуации между абонентом и поставщиком контента, телеком-оператор способствует решению вопроса тем способом, который удовлетворит клиента", - сказано в объяснении.

Однако юристы отмечают, что выход есть. Если оператор не соглашается возвращать деньги абоненту за услуги, которые он не заказывал, то можно написать жалобы сразу в три инстанции: Госпродпотребслужбу, Антимонопольный комитет и Национальную комиссию связи.

Если и это не поможет – то можно обратиться в суд. Однако ради нескольких гривен украинцы не хотят затевать судебную волокиту.

Самый простой способ обезопасить себя от ненужных трат – это быть внимательными и контролировать подключенные услуги к своему номеру. Сделать это можно через приложения операторов на смартфоне, а также в личном кабинете на сайте. Также можно прийти в центр обслуживания клиентов или пообщаться с операторами по телефону.

В ближайшее время планируется ввести новшество – обязать оператора спрашивать клиента дважды перед подключением дополнительной услуги. Проект изменений уже подали в профильный комитет. Если его утвердят, а потом согласуют в правительстве, то новые правила могут заработать уже в 2019 году.

Как отказаться от ненужных услуг мобильного оператора (YouTube/Сніданок 1+1)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мобильные операторы запускают долгожданную услугу.

А также рассказывали о том, что мобильные операторы приготовили неприятный сюрприз для украинцев.