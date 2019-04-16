Мобільні хитрощі: як позбутися від непотрібних послуг оператора

Українцям розповіли, як відмовитися від необов'язкових послуг мобільних операторів, на які щодня списуються гроші. Про це йдеться в сюжеті "Сніданку 1+1".

За даними аналітичної компанії "Офіс ефективного регулювання", за 2017 рік з рахунків українців було списано один мільярд гривень за необов'язкові інформаційні розсилки гороскопів, погоди, анекдоти та інші. При чому практично всі ці послуги були підключені випадково, тільки тому що абонент натиснув не ту кнопку. Вартість ці інформаційних послуг невелика – 80, 90 копійок або гривня, але якщо порахувати сумарно - виходить багато.

Часто абоненти натискають не на ту кнопку, коли перевіряють рахунок. Разом з інформаційним повідомленням про кількість грошей на рахунку на екрані телефону з'являється також інформація про замовлення послуги. Багато користувачів помилково натискають не туди і послуга автоматично замовлена. При чому відключити її потім складно.

"Коли ви не туди куди-то натискаєте, з вас можуть зняти якісь гроші, якщо мова йде про мільйони абонентів або про десятках і сотнях тисяч. На око там копійки, вони все одно складаються в якісь більш-менш відчутні кошти", - пояснив керівник офісу ефективної регуляції Олексій Гончарук.

Абоненти змушені оплачувати послуги, які не замовляли (pixabay.com)

Експерти повідомили, що за останні два роки кількість скарг від абонентів на помилкове замовлення таких послуг зросла у 5 разів. Повернути списані гроші неможливо, так як 90% абонентів не підписують контракт з оператором, а просто купують стартові пакети.

Як пояснили представники одного з українських мобільних операторів, вони не є постачальниками контент-послуг.

"Телеком-оператор не є постачальником контент-послуг. Але ми стежимо за тим, щоб всі партнерські компанії, в яких абоненти замовляють такі послуги, працювали прозоро. Якщо виникають спірні ситуації між абонентом і постачальником контенту, телеком-оператор сприяє вирішенню питання тим способом, який задовольнить клієнта", - сказано в поясненні.

Проте юристи відзначають, що вихід є. Якщо оператор не погоджується повертати гроші абоненту за послуги, які він не замовляв, то можна написати скарги відразу в три інстанції: Госпродпотребслужбу, Антимонопольний комітет та Національну комісію зв'язку.

Якщо і це не допоможе, то можна звернутися до суду. Однак заради кількох гривень українці не хочуть затівати судову тяганину.

Найпростіший спосіб убезпечити себе від непотрібних витрат – це бути уважними та контролювати підключені послуги до свого номеру. Зробити це можна через програми операторів на смартфоні, а також в особистому кабінеті на сайті. Також можна прийти в центр обслуговування клієнтів або поспілкуватися з операторами по телефону.

Найближчим часом планується ввести нововведення – зобов'язати оператора запитувати клієнта двічі перед підключенням додаткової послуги. Проект змін вже подали в профільний комітет. Якщо його затвердять, а потім погодять в уряді, то нові правила можуть запрацювати вже в 2019 році.

Як відмовитися від непотрібних послуг мобільного оператора (YouTube/Сніданок 1+1)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що мобільні оператори запускають довгоочікувану послугу.

А також розповідали про те, що мобільні оператори приготували неприємний сюрприз для українців.