Мобільні застосунки, які створили українські розробники: список найкращих технологій

"Better Me"

Це застосунок із цілим комплексом для занять спортом і підтримки здорового способу життя. У базі є велика кількість різноманітних програм: схуднення, йога, здоровий сон, медитації, спортивна ходьба, окремі розділи для чоловіків, здорове меню тощо.

Програми тренувань, представлені в застосунку (скриншот: Styler)

Застосунок є досить орієнтованим на користувачів, адже добирає вправи та програми залежно від вашого зросту, ваги, бажаної форми та інших необхідних параметрів.

"BetterMe" є безкоштовним, але є також і платна версія. Завантажити можна і для Android, і для iOS.

"Сортуй"

У питанні правильного сортування сміття вам допоможе український застосунок "Сортуй". Він вміє визначати типи сміття, розповідає, як підготувати відходи до переробки, та знаходить найближчу станцію сортування на інтерактивній карті.

Інтерактивна мапа в застосунку (скриншот: Styler)

Застосунком можуть користуватись мешканці Києва, Харкова, Львова, Миколаєва, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Одеси, Вінниці та Чернігова, а завантажити можна як в App Store, так і Google Play.

Застосунок допомагає визначити тип сміття та куди його викидати (скриншот: Styler)

До того ж він повністю безкоштовний.

"Costless"

Любителям акцій і вигідних покупок цей застосунок точно стане в пригоді. За допомогою нього ви можете переглядати акційні пропозиції великих торгових мереж, замовляти товари та робити список покупок.

Крім того, для своїх користувачів розробники також створили власну програму лояльності.

Перелік українських магазинів у базі досить широкий (скриншот: Styler)

"АБУК"

З назви стає зрозуміло, що це книгарня в телефоні, але книжки в ній ви можете не читати, а слухати. Аудіоплеєр є надійно захищеним, тому викрасти записи чи ваші дані зловмисники не зможуть.

Сам застосунок налічує понад 100 книг, які ви можете придбати. У каталозі є різні жанри, а ціна за книгу варіюється від 55 до 135 гривень.

Застосунок доступний як для iOS, так і для Android.

Усі книги в застосунку є платними (скриншот: Styler)

"Tomato"

Це досить корисний застосунок для тих, хто часто подорожує новими містами України. У ньому ви можете знайти великий перелік закладів харчування відповідно до місця свого знаходження.

Крім того, застосунок показує акції ресторанів і цікаві пропозиції. Тому з ним ви ніколи не залишитеся голодними!

У програмі зібрані найближчі до вас заклади з їхніми акціями та пропозиціями (скриншот: Styler)

"Quitzilla"

Це мотиваційний застосунок, який допоможе вам позбутися шкідливих звичок. Вам потрібно лише завантажити його та обрати звичку, над якою ви будете працювати. Якщо в переліку вашої немає, можна додати свою.

У програмі є таймер, який показує, скільки ви утримувалися, та мотиваційні вислови, які спонукають вас проявляти силу волі.

Застосунок допоможе забути про свої шкідливі звички (скриншот: Styler)