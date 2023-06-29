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Нарешті! Instagram ускладнить надсилання дікпіків

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Четвер 29 червня 2023 12:18
Нарешті! Instagram ускладнить надсилання дікпіків Instagram заборонить надсилати дікпіки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Соціальна мережа Instagram хоче спробувати подолати проблему надсилання інтимних фото в особистих повідомленнях. Особливо це стосуються чоловіків, які надсилають фото своїх статевих органів незнайомим жінкам.

Про це пише Meta.

Як працюватиме нова функція

Наразі тестують версію, яка обмежить надсилання повідомлення людині, яка не підписана на вас. А якщо ви напишете їй у запити на листування, то зможете додавати лише текстові повідомлення - і жодних фото чи відео, доки співрозмовник прийме запит.

"На практиці це означає, що люди більше не зможуть отримувати небажані зображення чи відео від людей, за якими вони не стежать", - пояснили своє рішення в Меtа.

Нарешті! Instagram ускладнить надсилання дікпіківНарешті! Instagram ускладнить надсилання дікпіків

У запити на листування можна буде надсилати тільки текстові повідомлення без жодних фото та відео (фото: about.fb.com)

Що спонукало до таких змін

В дослідженні, проведеному в США, було виявлено, що з 8 720 запитів на повідомлення понад 6% мали вміст, який порушував інструкції щодо контенту Instagram.

В одному з випадків невідомий чоловік надіслав незнайомій йому жінці понад 20 відвертих відео!

Минулого року Instagram тестував методи фільтрації небажаних фотографій оголеного тіла, надісланих в особистих повідомленнях. Тоді запрацювала функція, яка фільтрує запити, які містять образливі слова, фрази та емодзі.

Водночас Instagram заявив, що зловживання запитами на листування є особливою проблемою для людей з великою кількістю підписників - блогерів і лідерів думок.

Наразі соціальна мережа тестує нову функцію та планує зробити її доступною для понад одного мільярда користувачів у всьому світі після завершення пробної версії.

Раніше ми розповідали про нову функцію TikTok, яка дозволить батькам відстежувати контент дітей.

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