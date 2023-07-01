Мобильные приложения, созданные украинскими разработчиками: список лучших технологий

"Better Me"

Это приложение с целым комплексом для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни. В базе есть множество разнообразных программ: похудение, йога, здоровый сон, медитации, спортивная ходьба, отдельные разделы для мужчин, здоровое меню и т. д.

Программы тренировок, представленные в приложении (скриншот: Styler)

Приложение достаточно ориентировано на пользователей, ведь подбирает упражнения и программы в зависимости от вашего роста, веса, желаемой формы и других необходимых параметров.

"BetterMe" бесплатный, но есть и платная версия. Загрузить можно и для Android, и для iOS.

"Сортуй"

В вопросе правильной сортировки мусора вам поможет украинское приложение "Сортуй". Оно умеет определять типы мусора, рассказывает, как подготовить отходы к переработке, и находит ближайшую сортировочную станцию на интерактивной карте.

Интерактивная карта в приложении (скриншот: Styler)

Приложением могут пользоваться жители Киева, Харькова, Львова, Николаева, Днепра, Запорожья, Херсона, Одессы, Винницы и Чернигова, а скачать можно как в App Store, так и Google Play.

Приложение помогает определить тип мусора и куда его выбрасывать (скриншот: Styler)

К тому же программа полностью бесплатная.

"Costless"

Любителям акций и выгодных покупок это приложение точно пригодится. С помощью него можно просматривать акционные предложения крупных торговых сетей, заказывать товары и делать список покупок.

Кроме того, для своих пользователей разработчики создали собственную программу лояльности.

Список украинских магазинов в базе достаточно широкий (скриншот: Styler)

"АБУК"

Из названия становится понятно, что это книжный магазин в телефоне, но книги в нем вы можете не читать, а слушать. Аудиоплеер надежно защищен, поэтому похитить записи или ваши данные злоумышленники не смогут.

Само приложение насчитывает более 100 книг, которые вы можете приобрести. В каталоге есть разные жанры, а цена за книгу варьируется от 55 до 135 гривен.

Приложение доступно как для iOS, так и для Android.

Все книги в приложении платные (скриншот: Styler)

"Tomato"

Это достаточно полезное приложение для тех, кто часто путешествует по новым городам Украины. В нем вы можете найти обширный перечень заведений в соответствии с местом своего нахождения.

Кроме того, приложение показывает акции ресторанов и интересные предложения. Поэтому с ним вы никогда не останетесь голодными!

В программе собраны ближайшие к вам заведения с их акциями и предложениями (скриншот: Styler)

"Quitzilla"

Это мотивационное приложение, которое поможет вам избавиться от вредных привычек. Вам нужно только загрузить его и выбрать привычку, над которой вы будете работать. Если в списке вашей нет, можно добавить свою.

В программе есть таймер, показывающий, сколько вы удержались, и мотивационные фразы, побуждающие вас проявлять силу воли.

Приложение поможет забыть о своих вредных привычках (скриншот: Styler)