Мобильные приложения, созданные украинскими разработчиками: список лучших технологий
На своих смартфонах вы пользуетесь многими разными приложениями для переписок, отслеживания состояния здоровья, учета финансов, чтения книг или новостей. Также многие такие программы создали украинцы.
Какие украинские мобильные приложения стоит установить - читайте ниже в материале Styler.
"Better Me"
Это приложение с целым комплексом для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни. В базе есть множество разнообразных программ: похудение, йога, здоровый сон, медитации, спортивная ходьба, отдельные разделы для мужчин, здоровое меню и т. д.
Программы тренировок, представленные в приложении (скриншот: Styler)
Приложение достаточно ориентировано на пользователей, ведь подбирает упражнения и программы в зависимости от вашего роста, веса, желаемой формы и других необходимых параметров.
"BetterMe" бесплатный, но есть и платная версия. Загрузить можно и для Android, и для iOS.
"Сортуй"
В вопросе правильной сортировки мусора вам поможет украинское приложение "Сортуй". Оно умеет определять типы мусора, рассказывает, как подготовить отходы к переработке, и находит ближайшую сортировочную станцию на интерактивной карте.
Интерактивная карта в приложении (скриншот: Styler)
Приложением могут пользоваться жители Киева, Харькова, Львова, Николаева, Днепра, Запорожья, Херсона, Одессы, Винницы и Чернигова, а скачать можно как в App Store, так и Google Play.
Приложение помогает определить тип мусора и куда его выбрасывать (скриншот: Styler)
К тому же программа полностью бесплатная.
"Costless"
Любителям акций и выгодных покупок это приложение точно пригодится. С помощью него можно просматривать акционные предложения крупных торговых сетей, заказывать товары и делать список покупок.
Кроме того, для своих пользователей разработчики создали собственную программу лояльности.
Список украинских магазинов в базе достаточно широкий (скриншот: Styler)
"АБУК"
Из названия становится понятно, что это книжный магазин в телефоне, но книги в нем вы можете не читать, а слушать. Аудиоплеер надежно защищен, поэтому похитить записи или ваши данные злоумышленники не смогут.
Само приложение насчитывает более 100 книг, которые вы можете приобрести. В каталоге есть разные жанры, а цена за книгу варьируется от 55 до 135 гривен.
Приложение доступно как для iOS, так и для Android.
Все книги в приложении платные (скриншот: Styler)
"Tomato"
Это достаточно полезное приложение для тех, кто часто путешествует по новым городам Украины. В нем вы можете найти обширный перечень заведений в соответствии с местом своего нахождения.
Кроме того, приложение показывает акции ресторанов и интересные предложения. Поэтому с ним вы никогда не останетесь голодными!
В программе собраны ближайшие к вам заведения с их акциями и предложениями (скриншот: Styler)
"Quitzilla"
Это мотивационное приложение, которое поможет вам избавиться от вредных привычек. Вам нужно только загрузить его и выбрать привычку, над которой вы будете работать. Если в списке вашей нет, можно добавить свою.
В программе есть таймер, показывающий, сколько вы удержались, и мотивационные фразы, побуждающие вас проявлять силу воли.
Приложение поможет забыть о своих вредных привычках (скриншот: Styler)
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