Мобілізація в Україні: у яких випадках можна оскаржити повістку, вручену на блокпості

В Україні повістку можуть вручити у будь-якому місці. Втім є певний протокол, якого повинні дотримуватись, якщо відбувається порушення, то військовозобов'язані чоловіки мають право оскаржити виданий документ.
За яких умов можна оскаржити повістку, видану на блокпості, розповідаємо у матеріалі нижче.
Після вручення повістки на блокпості військовозобов'язаний чоловік має прийти до військкомату. Але якщо документ був неправильно заповнений, або його вручила особа, яка неуповноважена це робити, то є підстави для оскарження повістки. Потрібно звернутись у ТЦК, Міноборони або Нацполіцію.
Повістки не мають права видавати:
Повістку повинні вручати представники військового комісаріату або представники органу місцевого самоврядування. Якщо документ видає хтось інший, тоді є законне право відмовитись від нього.
У такому випадку має бути складений відповідний акт із вказівкою причини відмови. Цей процес має відбуватися у присутності двох свідків.
Відмова від повістки може передбачати адміністративну та кримінальну відповідальність.
Адміністративна відповідальність настає, коли військовозобовʼязаний отримав повістку і під час вручення не було порушень, а після цього чоловік не зʼявився за викликом до ТЦК у призначений час.
Кримінальна відповідальність може бути у тому випадку, якщо військовозобов'язаний чоловік уникнув відправлення до лав ЗСУ.
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