Мобилизация в Украине: в каких случаях можно оспорить повестку, врученную на блокпосте

Когда можно оспорить повестку

После вручения повестки на блокпосте военнообязанный мужчина должен прийти в военкомат. Но если документ был неправильно заполнен или его вручило лицо, которое не уполномочено это делать, то есть основания для обжалования повестки. Следует обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

Повестки не имеют права выдавать:

военные, которые дежурят на блокпостах

таможенники

полицейские

Повестку должны вручать представители военного комиссариата или органа местного самоуправления. Если документ выдает кто-то другой, то тогда есть законное право отказаться от него.

В таком случае должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины отказа. Этот процесс должен происходить в присутствии двух свидетелей.

Когда призывников могут наказать за отказ от повестки

Отказ от повестки может повлечь за собою административную и уголовную ответственность.

Административная ответственность наступает, когда военнообязанный получил повестку и во время вручения не было нарушений, а после этого мужчина не явился по вызову в ТЦК в назначенное время.

Уголовная ответственность может быть в том случае, если военнообязанный мужчина избежал отправки в ряды ВСУ.