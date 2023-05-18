Мобілізація в Україні. Кого не можуть примусово забрати на війну: список умов
Кого не можуть примусово забрати на війну (фото: Getty Images)
Загальна мобілізація в Україні триває вже понад рік через повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни.
Разом з тим, у законі "Про військовий обов'язок і військову службу" чітко вказано, кого можуть мобілізувати на війну навіть в умовах воєнного стану, а кого - ні.
Кого не можуть примусово мобілізувати, нагадуємо нижче в матеріалі Styler.
Кого примусово не можуть мобілізувати
Примусово не можуть мобілізувати чоловіків призовного віку, які:
- мають трьох дітей до 18 років
- доглядають за рідними з інвалідністю
- перенесли операцію (не мобілізують до рішення військово-лікарської комісії)
- після операції мають встановлені металеві конструкції
- мають важкі хвороби через які вважаються непридатними чи тимчасово непридатними до служби
Як йдеться у статті 37 вище згаданого закону, виключенню з військового обліку у відповідних ТЦК та СК підлягають також громадяни України, які:
- призвані чи прийняті на військову службу
- проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти
- визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку
- досягли граничного віку перебування в запасі
- припинили громадянство України
- були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину
- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими
Також водночас, якщо в сім'ї є неповнолітні діти, і жінка проходить службу, то чоловіка теж не мобілізують.
Але для цього жінка повинна нести один із таких видів служби:
- строкова військова служба
- військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період
- військова служба за контрактом осіб рядового складу
- військова служба за контрактом осіб сержантського та старшинського складу
- військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів
- військову службу за контрактом осіб офіцерського складу
- військову службу на заклик осіб офіцерського складу
- військову службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період