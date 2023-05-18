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Мобилизация в Украине. Кого не могут принудительно забрать на войну: список условий

Кого не могут принудительно забрать на войну (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Коваль

Общая мобилизация в Украине продолжается уже больше года из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну.

Вместе с тем, в законе "О воинской обязанности и военной службе" четко указано, кого могут мобилизовать на войну даже в условиях военного положения, а кого нет.

Кого не могут принудительно мобилизовать, напоминаем ниже в материале Styler.

Кого принудительно не могут мобилизовать

Принудительно не могут мобилизовать мужчин призывного возраста, которые:

  • имеют троих детей до 18 лет
  • ухаживают за родными с инвалидностью
  • перенесли операцию (не мобилизуют до решения военно-врачебной комиссии)
  • после операции имеют установленные металлические конструкции
  • имеют тяжелые болезни из-за которых считаются непригодными или временно непригодными к службе

Как говорится в статье 37 вышеупомянутого закона, исключению с военного учета в соответствующих ТЦК и СК подлежат также граждане Украины, которые:

  • призваны или приняты на военную службу
  • проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования
  • признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета
  • достигли предельного возраста пребывания в запасе
  • прекратили гражданство Украины
  • были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера
  • умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими

Также, если в семье есть несовершеннолетние дети, и женщина проходит службу, то мужчину так же не мобилизуют.

Но для этого женщина должна нести один из следующих видов службы:

  • срочная военная служба
  • военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период
  • военная служба по контракту лиц рядового состава
  • военная служба по контракту лиц сержантского и старшинского состава
  • военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений
  • военную службу по контракту лиц офицерского состава
  • военную службу по призыву лиц офицерского состава
  • военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период

Раньше мы рассказывали о том, кого сразу после мобилизации могут отправить на фронт.

Также объясняли, что делать тем украинцам, которые не получили повестку , но получили штраф за уклонение от мобилизации.

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Мобилизация в Украине