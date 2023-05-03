Повістку не вручали, а штраф за ухилення від мобілізації виписали: що робити в такій ситуації

В Україні триває мобілізація громадян через повномасштабне вторгнення Росії на території нашої країни. А це означає, що всім військовозобов'язаним громадянам може прийти повістка у військкомат. Неявка у військкомат за повісткою карається штрафом у розмірі від 1700 гривень.

Юристи розповіли, як треба діяти українцям, яким виписали штраф за ухилення від мобілізації, а повістку при цьому не вручали. Алгоритм дій – читайте нижче.

Коли повістка вважається врученою

Як розповів адвокат Ростислав Кравець у своєму Telegram-каналі, до нього звернувся військовозобов'язаний з питання штрафу за ухилення від мобілізації. Він постійно проживає за місцем своєї реєстрації та жодного разу не отримував повістки.

Тому дуже здивувався, коли побачив у "Дії" повідомлення про відкриття виконавчого провадження у зв'язку зі стягненням штрафу за порушення ст. 210 п.1 КУпАП "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Юрист нагадав, що повістка вважається належним чином врученою, якщо військовозобов'язаний поставив у ній свій особистий підпис.

Повістка може бути вручена не лише за місцем проживання чи реєстрації, а ще й через адміністрацію підприємства, де працює військовозобов'язаний.

Якщо ж повістка ніде не вручалася, військовозобов'язаний за неї ніде не розписувався, то має всі підстави для оскарження такого штрафу.

"Я б радив його оскаржити, щоб надалі цей штраф не переріс у кримінальне провадження. Оскаржити штраф можна протягом 10 днів", - наголосив Ростислав Кравець.

Такий штраф - не поодинокий випадок

За словами адвоката Романа Симутіна, такий штраф – не поодинокий випадок. До нього звернулося понад десяток осіб, щодо яких винесли ухвалу та штраф у розмірі 1700 гривень.

"І це при тому, що більшість із них жодного разу не отримували повістки", - наголошує юрист.

За словами Симутіна, сума невелика і в багатьох виникає вибір: платити чи ні? Якщо штраф буде сплачено, то людина фактично визнає свою провину та погоджується із правомірністю притягнення до відповідальності.

А після повторної винесеної протягом року постанови доведеться сплачувати штраф у рази більший – у розмірі 5100 гривень.

Матеріали будуть передані до поліції для порушення кримінального провадження за ухилення від мобілізації, бо два штрафи – це двічі військовозобов'язаного притягали до адміністративної відповідальності.

Він рекомендує стежити за Реєстром виконавчих проваджень і в "Дії", оскільки виконавці не завжди надсилають копії боржнику. Саме так можна дізнатися, чи не було ухвали.

Якщо повістку не вручали, а постанову винесли, то єдиний спосіб уникнути проблем – оскаржити ухвалу ТЦК у суді та скасувати.