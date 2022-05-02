Мобилизация в Украине: что такое бронь работников и кто имеет на нее право

По "Закону о мобилизации", призыв будет продолжаться три месяца и должен закончиться до 24 мая. Однако сейчас уже идут разговоры о том, что мобилизацию могут продлить - если будет такая необходимость.

Призыв мобилизованных осуществляется в четыре волны:

Первая – бывшие военнослужащие до 40 лет, у которых есть боевой опыт или же они отслужили по контракту в одной из волн мобилизации ранее.

Вторая – военнослужащие, которые прошли военную службу до 2014 года или служили по контракту. Эта волна началась 15 марта.

Третья – мобилизационный резерв. Это военнообязанные, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и имеют статус офицеров запаса.

Четвертая – мобилизация всех граждан, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Даты начала этой волны определяют в Генштабе, и она начинается только после публикации соответствующего указа.

Также есть категории граждан, которых призывать на военную службу не будут. Одной из таких категорий является – военная бронь.

Что такое военная бронь и кто имеет на нее право

Военнообязанные граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации с помощью так называемой брони – по статье 24 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Это граждане Украины, которые бронируются для обеспечения функционирования определенных органов, предприятий и организаций в особенный период (военное положение).

Бронь могут получить военнообязанные, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, которым установлены некоторые мобилизационные задания.

Такую бронь ставят на работников критической инфраструктуры или на тех, кто необходим для функционирования определенных предприятий – для поддержки экономики страны.

Для того чтобы получить такую бронь, работникам нужно обращаться к специалистам своего предприятия или организации, которые отвечают за учет военнообязанных или же – к руководителю и уточнить этот вопрос.

Право на бронь имеют также специалисты управления определенных военных структур. Например, в ВСУ и Минобороны, кроме военнослужащих, которые сейчас на фронте, есть некоторое количество работников, которые обеспечивают функционирование министерства, департаментов и других организаций.

В первую очередь такие специалисты имеют право на бронирование и отсрочку на 6 месяцев от призыва на военную службу во время мобилизации.