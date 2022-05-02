Мобилизация в Украине: что такое бронь работников и кто имеет на нее право

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая началась 24 февраля после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Мобилизация была объявлена на три месяца и предусматривает четыре волны.
Будут ли продлевать мобилизацию далее и что такое военная бронь – читайте в материале Styler.
По "Закону о мобилизации", призыв будет продолжаться три месяца и должен закончиться до 24 мая. Однако сейчас уже идут разговоры о том, что мобилизацию могут продлить - если будет такая необходимость.
Первая – бывшие военнослужащие до 40 лет, у которых есть боевой опыт или же они отслужили по контракту в одной из волн мобилизации ранее.
Вторая – военнослужащие, которые прошли военную службу до 2014 года или служили по контракту. Эта волна началась 15 марта.
Третья – мобилизационный резерв. Это военнообязанные, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и имеют статус офицеров запаса.
Четвертая – мобилизация всех граждан, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Даты начала этой волны определяют в Генштабе, и она начинается только после публикации соответствующего указа.
Также есть категории граждан, которых призывать на военную службу не будут. Одной из таких категорий является – военная бронь.
Военнообязанные граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации с помощью так называемой брони – по статье 24 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Это граждане Украины, которые бронируются для обеспечения функционирования определенных органов, предприятий и организаций в особенный период (военное положение).
Бронь могут получить военнообязанные, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, которым установлены некоторые мобилизационные задания.
Такую бронь ставят на работников критической инфраструктуры или на тех, кто необходим для функционирования определенных предприятий – для поддержки экономики страны.
Для того чтобы получить такую бронь, работникам нужно обращаться к специалистам своего предприятия или организации, которые отвечают за учет военнообязанных или же – к руководителю и уточнить этот вопрос.
Право на бронь имеют также специалисты управления определенных военных структур. Например, в ВСУ и Минобороны, кроме военнослужащих, которые сейчас на фронте, есть некоторое количество работников, которые обеспечивают функционирование министерства, департаментов и других организаций.
В первую очередь такие специалисты имеют право на бронирование и отсрочку на 6 месяцев от призыва на военную службу во время мобилизации.
Напомним, ранее мы писали о том, что обновили правила о выезде за границу во время военного положения.
А также мы рассказывали о том, кого не будут в Украине призывать во время общей мобилизации.