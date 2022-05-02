Мобілізація в Україні: що таке бронь працівників і хто має на неї право

За "законом про мобілізацію", призов триватиме три місяці та має закінчитися до 24 травня. Однак зараз вже йдуть розмови про те, що мобілізацію можуть продовжити - якщо буде така необхідність.

Призов мобілізованих здійснюється у чотири хвилі:

Перша - колишні військовослужбовці до 40 років, у яких є бойовий досвід або ж вони відслужили за контрактом в одній з хвиль мобілізації раніше.

Друга - військовослужбовці, які пройшли військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Ця хвиля почалася 15 березня.

Третя - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і мають статус офіцерів запасу.

Четверта - мобілізація всіх громадян, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Дати початку цієї хвилі визначають в Генштабі, і вона починається тільки після публікації відповідного указу.

Також є категорії громадян, яких призивати на військову службу не будуть. Однією з таких категорій є - військова бронь.

Що таке військова бронь і хто має на неї право

Військовозобов'язані громадяни України можуть отримати відстрочку від мобілізації за допомогою так званої броні – за статтею 24 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Це громадяни України, які бронюються для забезпечення функціонування певних органів, підприємств та організацій в особливий період (воєнний стан).

Бронь можуть отримати військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, яким встановлено деякі мобілізаційні завдання.

Таку бронь ставлять на працівників критичної інфраструктури або на тих, хто необхідний для функціонування певних підприємств – для підтримки економіки країни.

Для того, щоб отримати таку бронь, працівникам потрібно звертатися до фахівців свого підприємства або організації, які відповідають за облік військовозобов'язаних або ж – до керівника та уточнити це питання.

Право на бронь мають також фахівці управління певних військових структур. Наприклад, у ЗСУ та Міноборони, крім військовослужбовців, які зараз на фронті, є деяка кількість працівників, які забезпечують функціонування Міністерства, департаментів та інших організацій.

В першу чергу такі фахівці мають право на бронювання та відстрочку на 6 місяців від призову на військову службу під час мобілізації.