Мобилизация в Украине: сколько она продлится и кого сейчас призывают

Всеобщая мобилизация в Украине была объявлена 24 февраля и по закону она должна продолжаться 90 дней, то есть – почти до конца мая 2022 года. Если не будет дополнительных Указов, то до 25 мая.

Этапы мобилизации

Мобилизация граждан должна проходить в четыре этапа и в объемах, определенных мобилизационным планам. Сами планы – засекреченные документы.

Первый этап – бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.

Второй этап – военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служившие по контракту. Началась еще 15 марта.

Третий этап – мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.

Четвертый этап – граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призову на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по Указу.

Как отмечают в Минобороны, сейчас желающих служить в армии и защищать Украины больше, чем предполагают мобилизационные планы. Во многих областях очереди в военкоматы не прекращаются и обрабатывать все заявки оперативно не везде получается. Даже в местные подразделения Территориальной обороны мест практически нет.

Все заявки от добровольцев тщательно проверяются и желающих записывают в резерв. Однако им приходится ждать вызова в очереди.

Мобилизация проводится одинаково как для жителей, которые остались на своем месте проживания, так и для вынужденно перемещенных лиц в других регионах. Повестку могут вручить в любом месте и это не будет нарушением закона.

Кто имеет право на отсрочку

По закону о всеобщей мобилизации, к призыву подлежат все граждане Украины от 18 до 60 лет. В основном – это мужчины, но могут быть мобилизованы женщины, которые состоят на военном учете по необходимым армии военно-учетным специальностям.

Также есть перечь исключений и тех, кто имеет право на отсрочку от призыва – их определяет статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Перечень большой, и мы об этом писали вот в этой статье, но основные категории такие:

признанные непригодными к службе по решению медкомиссии

мужчины и женщины, которые были на период военных действий забронированы за органами государственной власти

родители троих и более детей

отцы-одиночки и матери-одиночки

родители ребенка с инвалидностью

опекуны ребенка-сироты

народные депутаты

опекуны недееспособных лиц

Обучение мобилизованных

Без опыта отправлять сразу на передовую не имеют права. Тем более, что для защиты Украины нужны граждане, которые действительно могут противостоять врагу. Поэтому все мобилизованные в обязательном порядке отправляются в учебные центры ВСУ. Там они проходят соответствующую подготовку. И только после этого – они направляются в воинские части.

В условиях военного положения, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам и без снижения качества обучения – от 70 до 20 суток.

Если кого-то отправили на передовую без навыков владения оружием и подготовки, то нужно сообщить об этом по номерам горячей линии: 0−800−500−410; 0−800−500−442; 044−454−44−99

Для быстрого и оперативного вмешательства, нужно сообщить ФИО мобилизованного, номер воинской части, в которую направили.