Мобилизация в Украине: сколько она продлится и кого сейчас призывают

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан из-за военной агрессии России. Она была объявлена 24 февраля – в день масштабного вторжения российских войск на территорию нашей страны. 3 марта Верховная Рада Украины приняла Закон "О всеобщей мобилизации".
Сколько продлится мобилизация в Украине и кого сейчас призывают в Украине – читайте ниже.
Всеобщая мобилизация в Украине была объявлена 24 февраля и по закону она должна продолжаться 90 дней, то есть – почти до конца мая 2022 года. Если не будет дополнительных Указов, то до 25 мая.
Мобилизация граждан должна проходить в четыре этапа и в объемах, определенных мобилизационным планам. Сами планы – засекреченные документы.
Первый этап – бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.
Второй этап – военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служившие по контракту. Началась еще 15 марта.
Третий этап – мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.
Четвертый этап – граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призову на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по Указу.
Как отмечают в Минобороны, сейчас желающих служить в армии и защищать Украины больше, чем предполагают мобилизационные планы. Во многих областях очереди в военкоматы не прекращаются и обрабатывать все заявки оперативно не везде получается. Даже в местные подразделения Территориальной обороны мест практически нет.
Все заявки от добровольцев тщательно проверяются и желающих записывают в резерв. Однако им приходится ждать вызова в очереди.
Мобилизация проводится одинаково как для жителей, которые остались на своем месте проживания, так и для вынужденно перемещенных лиц в других регионах. Повестку могут вручить в любом месте и это не будет нарушением закона.
По закону о всеобщей мобилизации, к призыву подлежат все граждане Украины от 18 до 60 лет. В основном – это мужчины, но могут быть мобилизованы женщины, которые состоят на военном учете по необходимым армии военно-учетным специальностям.
Также есть перечь исключений и тех, кто имеет право на отсрочку от призыва – их определяет статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Перечень большой, и мы об этом писали вот в этой статье, но основные категории такие:
Без опыта отправлять сразу на передовую не имеют права. Тем более, что для защиты Украины нужны граждане, которые действительно могут противостоять врагу. Поэтому все мобилизованные в обязательном порядке отправляются в учебные центры ВСУ. Там они проходят соответствующую подготовку. И только после этого – они направляются в воинские части.
В условиях военного положения, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам и без снижения качества обучения – от 70 до 20 суток.
Если кого-то отправили на передовую без навыков владения оружием и подготовки, то нужно сообщить об этом по номерам горячей линии: 0−800−500−410; 0−800−500−442; 044−454−44−99
Для быстрого и оперативного вмешательства, нужно сообщить ФИО мобилизованного, номер воинской части, в которую направили.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто имеет право покинуть Украину во время военного положения и общей мобилизации.