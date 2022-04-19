Мобілізація в Україні: скільки вона триватиме і кого зараз призивають

В Україні триває загальна мобілізація громадян через військову агресію Росії. Вона була оголошена 24 лютого – в день масштабного вторгнення російських військ на територію нашої країни. 3 березня Верховна Рада України прийняла Закон "Про загальну мобілізацію".
Скільки триватиме мобілізація в Україні та кого зараз призивають в Україні – читайте нижче.
Загальна мобілізація в Україні була оголошена 24 лютого і за законом вона повинна продовжуватися 90 днів, тобто – майже до кінця травня 2022 року. Якщо не буде додаткових указів, то до 25 травня.
Мобілізація громадян повинна проходити в чотири етапи та в обсягах, визначених мобілізаційним планам. Самі плани - засекречені документи.
Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.
Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.
Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.
Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень по призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.
Як зазначають у Міноборони, зараз охочих служити в армії та захищати Україну більше, ніж припускають мобілізаційні плани. У багатьох областях черги до військкоматів не припиняються та обробляти всі заявки оперативно не скрізь виходить. Навіть до місцевих підрозділів територіальної оборони місць практично немає.
Всі заявки від добровольців ретельно перевіряються і бажаючих записують в резерв. Однак їм доводиться чекати виклику в черзі.
Мобілізація проводиться однаково як для жителів, які залишилися на своєму місці проживання, так і для вимушено переміщених осіб в інших регіонах. Порядок денний можуть вручити в будь-якому місці й це не буде порушенням закону.
За законом Про загальну мобілізацію, до призову підлягають всі громадяни України від 18 до 60 років. В основному - це чоловіки, але можуть бути мобілізовані жінки, які перебувають на військовому обліку за необхідними армії військово-обліковими спеціальностями.
Також є перелік винятків і тих, хто має право на відстрочку від призову – їх визначає стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Перелік великий, і ми про це писали ось у цій статті, але основні категорії такі:
Без досвіду відправляти відразу на передову не мають права. Тим більше, що для захисту України потрібні громадяни, які дійсно можуть протистояти ворогу. Тому всі мобілізовані в обов'язковому порядку відправляються в навчальні центри ЗСУ. Там вони проходять відповідну підготовку. І тільки після цього - вони направляються у військові частини.
В умовах воєнного стану, підготовка рядового і сержантського складу в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами та без зниження якості навчання – від 70 до 20 діб.
Якщо когось відправили на передову без навичок володіння зброєю і підготовки, то потрібно повідомити про це за номерами гарячої лінії: 0-800-500-410; 0-800-500-442; 044-454-44-99
Для швидкого та оперативного втручання, потрібно повідомити ПІБ мобілізованого, номер військової частини, в яку направили.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто має право покинути Україну під час воєнного стану та загальної мобілізації.