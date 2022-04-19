Мобілізація в Україні: скільки вона триватиме і кого зараз призивають

Загальна мобілізація в Україні була оголошена 24 лютого і за законом вона повинна продовжуватися 90 днів, тобто – майже до кінця травня 2022 року. Якщо не буде додаткових указів, то до 25 травня.

Етапи мобілізації

Мобілізація громадян повинна проходити в чотири етапи та в обсягах, визначених мобілізаційним планам. Самі плани - засекречені документи.

Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.

Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.

Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень по призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.

Як зазначають у Міноборони, зараз охочих служити в армії та захищати Україну більше, ніж припускають мобілізаційні плани. У багатьох областях черги до військкоматів не припиняються та обробляти всі заявки оперативно не скрізь виходить. Навіть до місцевих підрозділів територіальної оборони місць практично немає.

Всі заявки від добровольців ретельно перевіряються і бажаючих записують в резерв. Однак їм доводиться чекати виклику в черзі.

Мобілізація проводиться однаково як для жителів, які залишилися на своєму місці проживання, так і для вимушено переміщених осіб в інших регіонах. Порядок денний можуть вручити в будь-якому місці й це не буде порушенням закону.

Хто має право на відстрочку

За законом Про загальну мобілізацію, до призову підлягають всі громадяни України від 18 до 60 років. В основному - це чоловіки, але можуть бути мобілізовані жінки, які перебувають на військовому обліку за необхідними армії військово-обліковими спеціальностями.

Також є перелік винятків і тих, хто має право на відстрочку від призову – їх визначає стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Перелік великий, і ми про це писали ось у цій статті, але основні категорії такі:

визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії

чоловіки та жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади

батьки трьох і більше дітей

батьки-одинаки та матері-одиначки

батьки дитини з інвалідністю

опікуни дитини-сироти

народний депутат

опікуни недієздатних осіб

Навчання мобілізованих

Без досвіду відправляти відразу на передову не мають права. Тим більше, що для захисту України потрібні громадяни, які дійсно можуть протистояти ворогу. Тому всі мобілізовані в обов'язковому порядку відправляються в навчальні центри ЗСУ. Там вони проходять відповідну підготовку. І тільки після цього - вони направляються у військові частини.

В умовах воєнного стану, підготовка рядового і сержантського складу в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами та без зниження якості навчання – від 70 до 20 діб.

Якщо когось відправили на передову без навичок володіння зброєю і підготовки, то потрібно повідомити про це за номерами гарячої лінії: 0-800-500-410; 0-800-500-442; 044-454-44-99

Для швидкого та оперативного втручання, потрібно повідомити ПІБ мобілізованого, номер військової частини, в яку направили.