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Кто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границе

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 13:53
Кто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границе Фото: Кто и с какими документами может пересечь границу во время войны (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине объявлена общая мобилизация и введено военное положение из-за масштабного вторжения России на территорию нашей страны. По закону во время военного положения страну запрещено покидать военнообязанным, а также мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть исключения.

Кто может выехать за пределы Украины и что нужно знать мужчинам, чтобы избежать проблем при пересечении границы – читайте ниже.

Категории, которые имеют право выехать за границу

  • при наличии вывода о непригодности военной службы
  • при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном военном учете
  • если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет
  • если на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет
  • если является усыновителем, опекуном, приемным родителем, родители-воспитатели
  • если на иждивении находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки до 18 лет
  • если на иждивении есть ребенок с инвалидностью
  • если на попечении находится ребенок с различными проблемами здоровья, но не установлена инвалидность (с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, детским параличом, диабетом 1 типа, острыми и хроническими заболеваниями почек, тяжелыми травмами, требующий трансплантации органов, нуждается в паллиативной помощи)
  • если есть инвалидность I или II группы
  • если обеспечивает постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем (за больной женой, ребенком, своими родителями или родителями жены – нуждаются в уходе по заключению врачебной комиссии)
  • если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции
  • если есть два ребенка до 18 лет и беременная жена (срок не менее 35 недель)
  • если у жены есть инвалидность I или II группы
  • если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены
  • работники заведений, осуществляющих постоянный уход (домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания, центров предоставления услуг).

Какие документы необходимо предъявить при пересечении границы

Многодетные семьи

  • Свидетельство о рождении детей (трех и более)
  • Свидетельство о регистрации брака с матерью детей (трех и более)
  • Решение суда о расторжении брака и определения места жительства детей с отцом
  • Решение суда о расторжение брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом
  • Нотариально удостоверенный договор между родителями, которым определено место жительства детей с отцом
  • Удостоверение родителей многодетной семьи

Отцам-одиночкам

  • Свидетельство о рождении ребенка
  • Свидетельство о смерти матери ребенка
  • Решение суда о лишении матери родительских прав
  • Решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения родительских прав
  • Решение суда о признании матери безвестно отсутствующей
  • Решение суда об объявлении матери умершей
  • Решение суда об определении места жительства с отцом
  • Решение органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка с отцом

Для усыновленных детей

  • Свидетельство о рождении ребенка
  • Решение суда об усыновлении

Для детей с инвалидностью

  • Свидетельство о рождении ребенка
  • Справка осмотра медико-социально экспертной комиссией по форме 157-1/о
  • Удостоверение, подтверждающее соответствующий статус
  • Пенсионное удостоверение
  • Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с украинским законодательством
  • Справка о получении льгот лицам с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальную помощь.

Кто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границеКто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границеКто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границе

Кто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границеКто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границеКто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границеКто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границеКто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границеКто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границе

Полный список документов и их формат можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчин, которые выехали из Украины во время военного положения, будут проверять на обратном пути.

А также мы рассказывали о том, что Кабмин изменил порядок выезда за границу для некоторых категорий украинцев.

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