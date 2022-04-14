Кто может покинуть Украину во время военного положения: что нужно знать, чтобы избежать проблем на границе
В Украине объявлена общая мобилизация и введено военное положение из-за масштабного вторжения России на территорию нашей страны. По закону во время военного положения страну запрещено покидать военнообязанным, а также мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть исключения.
Кто может выехать за пределы Украины и что нужно знать мужчинам, чтобы избежать проблем при пересечении границы – читайте ниже.
Категории, которые имеют право выехать за границу
- при наличии вывода о непригодности военной службы
- при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном военном учете
- если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет
- если на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет
- если является усыновителем, опекуном, приемным родителем, родители-воспитатели
- если на иждивении находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки до 18 лет
- если на иждивении есть ребенок с инвалидностью
- если на попечении находится ребенок с различными проблемами здоровья, но не установлена инвалидность (с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, детским параличом, диабетом 1 типа, острыми и хроническими заболеваниями почек, тяжелыми травмами, требующий трансплантации органов, нуждается в паллиативной помощи)
- если есть инвалидность I или II группы
- если обеспечивает постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем (за больной женой, ребенком, своими родителями или родителями жены – нуждаются в уходе по заключению врачебной комиссии)
- если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции
- если есть два ребенка до 18 лет и беременная жена (срок не менее 35 недель)
- если у жены есть инвалидность I или II группы
- если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены
- работники заведений, осуществляющих постоянный уход (домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания, центров предоставления услуг).
Какие документы необходимо предъявить при пересечении границы
Многодетные семьи
- Свидетельство о рождении детей (трех и более)
- Свидетельство о регистрации брака с матерью детей (трех и более)
- Решение суда о расторжении брака и определения места жительства детей с отцом
- Решение суда о расторжение брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом
- Нотариально удостоверенный договор между родителями, которым определено место жительства детей с отцом
- Удостоверение родителей многодетной семьи
Отцам-одиночкам
- Свидетельство о рождении ребенка
- Свидетельство о смерти матери ребенка
- Решение суда о лишении матери родительских прав
- Решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения родительских прав
- Решение суда о признании матери безвестно отсутствующей
- Решение суда об объявлении матери умершей
- Решение суда об определении места жительства с отцом
- Решение органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка с отцом
Для усыновленных детей
- Свидетельство о рождении ребенка
- Решение суда об усыновлении
Для детей с инвалидностью
- Свидетельство о рождении ребенка
- Справка осмотра медико-социально экспертной комиссией по форме 157-1/о
- Удостоверение, подтверждающее соответствующий статус
- Пенсионное удостоверение
- Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с украинским законодательством
- Справка о получении льгот лицам с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальную помощь.
Полный список документов и их формат можно посмотреть по этой ссылке.
Напомним, ранее мы писали о том, что мужчин, которые выехали из Украины во время военного положения, будут проверять на обратном пути.
А также мы рассказывали о том, что Кабмин изменил порядок выезда за границу для некоторых категорий украинцев.