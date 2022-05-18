Мобилизация в Украине: как могут наказать призывника за неприбытие по повестке

Какие могут быть уважительные причины

Отметим, что призвать могут как офицеров, так и солдат. Активнее всего мобилизовали тех, кто уже имеет военный опыт.

В целом существует несколько уважительных причин из-за которых мужчина может не прибыть в призывной участок:

смерть близкого родственника или близкого родственника жены;

болезнь призывника.

Также из-за не прибытия по уважительной причине для призывника устанавливают другой день для ее прохождения.

Ответственность за нарушение порядка призыва на срочную службу

За нарушение порядка призыва на срочную военную службу для призывников предусмотрена административная ответственность:

за нарушение правил воинского учета - штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-840 грн);

за повторное нарушение в течение года - штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн);

за порчу военно-учетных документов - штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн);

за повторную порчу документов в течение года - штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн).

Также, если после предупреждения призывник уклоняется от воинского учета, то его будет ждать уголовная ответственность в соответствии с частью первой статьи 331 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов или исправительные работы сроком до одного года.

Кроме того, если призывник уклоняется от призыва на срочную службу, то его будет ждать уголовная ответственность и лишение свободы сроком до 3 лет.