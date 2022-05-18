Мобілізація в Україні: як можуть покарати призовника за неприбуття по повістці

Які можуть бути поважні причини

Зазначимо, що призвати можуть як офіцерів, так і солдатів. Найактивніше мобілізували тих, хто вже має військовий досвід.

Загалом існує кілька поважних причин через які чоловік може не прибути до призивної дільниці:

смерть близького родича чи близького родича дружини;

хвороба призовника.

Також через не прибуття з поважної причини для призовника встановлюють інший день для її проходження.

Відповідальність за порушення порядку призову на строкову службу

За порушення порядку призову на строкову військову службу для призовників передбачена адміністративна відповідальність:

за порушення правил військового обліку - штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510-840 грн);

за повторне порушення протягом року - штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн);

за зіпсуття військово-облікових документів - штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510-850 грн);

за повторне псування документів протягом року - штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).

Також, якщо після попередження призовник ухиляється від військового обліку, то його чекатиме кримінальна відповідальність відповідно до частини першої статті 331 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів або виправні роботи строком до одного року.

Окрім того, якщо призовник ухиляється від призову на строкову службу, то його чекатиме кримінальна відповідальність та позбавлення волі строком до 3 роки.