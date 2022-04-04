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Мобилизация в Украине: кого призовут сейчас и могут ли отправить на фронт сразу

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 20:30
Мобилизация в Украине: кого призовут сейчас и могут ли отправить на фронт сразу Фото: Мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине проходит общая мобилизация из-за военного вторжения России. 3 марта вышел Закон "О мобилизации", которым был подтвержден указ Президента "Об общей мобилизации". Общая мобилизация будет проводиться в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.

Кого призывают сейчас и могут ли отправить на фронт без подготовки – читайте ниже.

Кого мобилизуют в Украине

По закону о мобилизации проводят 4 волны и на общих основаниях для всех слоев населения.

По первой волне призывают всех бывших военнослужащих до 40 лет, у которых есть боевой опыт, и они отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации.

Во вторую волну призывают военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. Сейчас в Украине заканчивается именно это волна.

И скоро начнется третья – мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих мобилизаций.

Общественный резерв – это все граждане Украины, у которых нет возрастных и физических ограничений по призову на военную службу. Их могут привлечь для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период.

Могут ли отправить на передовую без обучения

Нет, не могут. Граждане, которые ранее не проходили военную службу, но были мобилизованы, сначала в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ. Там они проходят соответствующую подготовку, а только после этого их направляют в воинские части.

Стоит отметить, что в условиях войны, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится в более ужатые сроки, но без снижения качества обучения – от 7 до 20 дней (зависит от специальности).

Переселенцы и добровольцы

Все вынужденные переселенцы, которые покинули свои дома, мобилизуются по общим правилам. По прибытию на фактическое место пребывания они становятся на учет, а в дальнейшем их могут направить в воинские части или учебные центры.

Все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут добровольно поступить на военную службу. Это может быть служба по контракту. В период военного положения их могут направить сразу в военную часть или же отправить в ТрО (территориальную оборону).

Напомним, ранее мы писали о том, какие виды повесток вручают в Украине.

А также мы рассказывали о том, что некоторым мужчинам позволили покидать Украину во время военного времени.

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