Некоторым мужчинам позволили покидать Украину: кто это может сделать

В Украине поменялись правила пересечения границы в военное время. Так, с 1 апреля некоторым категориям мужчин разрешили уезжать заграницу.

Постановлением КМУ №383 от 29.03.2022 и постановлением КМУ №399 от 01.04.2022 были внесены новые изменения.

Кто теперь может уехать заграницу

При введении территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу. То есть лица с любой группой инвалидности могут пересечь границу.

Имеют право сопровождать при пересечении границы лиц с инвалидностью I или II группы один из родителей или оба родителя, на обеспечении которых находится такое лицо с инвалидностью, жена/супруг, совершеннолетние сын/дочь, их жена/супруг (при наличии документов, что подтверждают родственные связи и инвалидность) или другое лицо, осуществляющее постоянный уход (при наличии подтверждающих документов).

Имеют право сопровождать при пересечении границы лицо, признанное судом недееспособным, его опекун (при наличии решения о назначении опекуном над таким недееспособным лицом), а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен — в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи (за наличия документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность).

Сопровождение детей с инвалидностью может осуществляться матерью или родителем, опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями, при наличии подтверждающих документов. Сопровождение детей с инвалидностью также может осуществляться бабушкой, дедушкой, совершеннолетним братом, сестрой, мачехой, отчимом с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные н связки.

Выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более одного раза со времени введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

Лица с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью имеют первоочередное право на прохождение предусмотренных законодательством видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Кто еще имеет право на выезд

Право на пересечение границы также имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации на основании статьи 23 Закона о мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором — восьмом части третьей статьи 23 Закона о мобилизации.

Эта норма не предусматривает выезд получателей высшего образования, преподавателей, учителей и других.