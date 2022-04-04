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Мобілізація в Україні: кого призвуть зараз і чи можуть відправити на фронт відразу

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Понеділок 04 квітня 2022 20:30
Мобілізація в Україні: кого призвуть зараз і чи можуть відправити на фронт відразу Фото: мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні проходить загальна мобілізація через військове вторгнення Росії. 3 березня вийшов Закон" про мобілізацію", яким був підтверджений указ Президента"Про загальну мобілізацію". Загальна мобілізація проводитиметься протягом 90 діб з дня набрання Указом чинності.

Кого закликають зараз і чи можуть відправити на фронт без підготовки – читайте нижче.

Кого мобілізують в Україні

За законом про мобілізацію проводять 4 хвилі та на загальних підставах для всіх верств населення.

По першій хвилі закликають всіх колишніх військовослужбовців до 40 років, у яких є бойовий досвід, і вони відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

У другу хвилю призивають військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Зараз в Україні закінчується саме ця хвиля.

І скоро почнеться третя - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу і яких не закликали під час попередніх мобілізацій.

Громадський резерв - це всі громадяни України, у яких немає вікових і фізичних обмежень за призом на військову службу. Їх можуть залучити для комплектування ЗСУ та інших військових формувань виключно в особливий період.

Чи можуть відправити на передову без навчання

Ні, не можуть. Громадяни, які раніше не проходили військову службу, але були мобілізовані, спочатку в обов'язковому порядку направляються в навчальні центри ЗСУ. Там вони проходять відповідну підготовку, а тільки після цього їх направляють у військові частини.

Варто відзначити, що в умовах війни, підготовка рядового і сержантського складу в навчальних центрах проводиться в більш стислі терміни, але без зниження якості навчання – від 7 до 20 днів (залежить від спеціальності).

Переселенці та добровольці

Всі вимушені переселенці, які покинули свої будинки, мобілізуються за загальними правилами. По прибуттю на фактичне місце перебування вони стають на облік, а в подальшому їх можуть направити у військові частини або навчальні центри.

Всі громадяни України віком від 18 до 60 років можуть добровільно вступити на військову службу. Це може бути Служба за контрактом. У період воєнного стану їх можуть направити відразу у військову частину або ж відправити в ТрО (територіальну оборону).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які види повісток вручають в Україні.

А також ми розповідали про те, що деяким чоловікам дозволили залишати Україну під час воєнного часу.

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