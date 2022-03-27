Мобилизация в Украине: какие есть льготы, обеспечение и права

Все мобилизованные граждане, согласно с ЗУ "О военной обязанности и военной службе", а также по закону "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" имеют право на такие же льготы, какие есть у военнослужащих ВСУ.
Какие это льготы и обеспечение – читайте в материале ниже.
получение медицинской помощи в военных госпиталях;
сохранение места работы, должности и среднего заработка на предыдущем месте труда;
освобождение от уплаты единого социального взноса;
не прекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности;
зачисление времени военной службы в страховой стаж, стаж работы, стаж государственной службы;
выплату военной пенсии на время службы;
освобождение от начисления штрафных санкций по кредитам;
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как проходит всеобщая мобилизация и где могут вручить повестку.
А также писали о том, какое может наказание за попытку "откосить" от мобилизации.
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