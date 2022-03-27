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Мобилизация в Украине: какие есть льготы, обеспечение и права

Фото: Какие есть льготы у мобилизованных (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Все мобилизованные граждане, согласно с ЗУ "О военной обязанности и военной службе", а также по закону "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" имеют право на такие же льготы, какие есть у военнослужащих ВСУ.

Какие это льготы и обеспечение – читайте в материале ниже.

Материальное и денежное довольствие:

  • месячное денежное довольствие;
  • во время военного положения выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен, а за непосредственное участие в боевых действиях 100 тыс. гривен в расчете на месяц;
  • Семьям погибших выплачивается единовременная денежная помощь 15 млн гривен;
  • Мобилизованные могут получить статус участника боевых действий.

Отпуска для мобилизованных:

  • по семейным обстоятельствам до 10 календарных дней;
  • по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после ранения.

Также мобилизованные имеют право на:

получение медицинской помощи в военных госпиталях;

сохранение места работы, должности и среднего заработка на предыдущем месте труда;

освобождение от уплаты единого социального взноса;

не прекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности;

зачисление времени военной службы в страховой стаж, стаж работы, стаж государственной службы;

выплату военной пенсии на время службы;

освобождение от начисления штрафных санкций по кредитам;

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как проходит всеобщая мобилизация и где могут вручить повестку.

А также писали о том, какое может наказание за попытку "откосить" от мобилизации.

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Мобилизация