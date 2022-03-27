Мобілізація в Україні: які є пільги, забезпечення і права

Всі мобілізовані громадяни, згідно з ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", а також за законом "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей" мають право на такі ж пільги, які є у військовослужбовців ЗСУ.

Які це пільги та забезпечення – читайте в матеріалі нижче.

звільнення від нарахування штрафних санкцій за кредитами;

виплату військової пенсії на час служби;

зарахування часу військової служби до страхового стажу, стажу роботи, стажу державної служби;

збереження місця роботи, посади та середнього заробітку на попередньому місці праці;

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як проходить загальна мобілізація і де можуть вручити повістку.

А також писали про те, яке може покарання за спробу "відкосити" від мобілізації.

Усі оперативні та лише перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!

Перемога буде за нами! Слава України!