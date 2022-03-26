Всеобщая мобилизация: кому и где могут вручать повестки и что "светит" уклонистам

3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации", которым указ президента был утвержден. Объявлена и проводится общая мобилизация в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину и президент Владимир Зеленский издал Указ "Об общей мобилизации".

В нашем материале читайте, кому вручают повестки, а кому нет, а также о том, как встать на учет.

Волны мобилизации

Всего по закону предусмотрели четыре волны мобилизации. Она производится на общих основаниях для всех слоев населения.

Первая очередь — это бывшие военнослужащие до 40 лет, у которых есть боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.

Вторая очередь, проходящая сейчас — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или контрактники.

Мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Общественный резерв — граждане, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Они могут быть привлечены для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований исключительно в особый период.

Как сообщает ВСУ, на данный момент 100% резервистов, состоящих на учете, уже в воинских частях и выполняют свой долг.

Что делать, если получили повестку?

Мужчина, который получил повестку, должен явиться в военкомат и стать там на учет. Ответственность за неявку в военкомат может быть как административной, так и уголовной.

После прибытия в военкомат необходимо пройти военно-лечебную комиссию. Если мужчину признают - годным, то военнообязанный получит вторую повестку о явке по первому вызову или в конкретную дату. Если вы не явились - наступает уголовная ответственность.

В то же время после прохождения комиссии человека могут сразу направить для прохождения службы без вручения повестки.

Будут ли отправлять сразу на передовую?

Граждане, которые не проходили ранее службу, но были мобилизованы, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ, где проходят соответствующую подготовку, а уже после этого - в воинские части. То есть, сразу на передовую человека не отправят.

Обучение в связи с ситуацией может составлять от 7 до 20 суток.

Как действовать при получении повестки (фото: zsu.gov.ua)

Мобилизация для переселенцев

Мужчины от 18-60 лет, которые покинули свои дома, обязательно должны встать на учет по месту фактического пребывания.

После этого их могут мобилизовать и в дальнейшем направить в воинские части или учебные центры.

Вручат ли повестку на блокпосте?

По закону не устанавливается конкретное место, в котором украинцу могут вручить повестку. В теории, это может быть везде. Но для начала устанавливается личность человека, а потом уже вручается повестка.

Всегда берите с собой документы. В период военного положения нужно по требованию предоставлять документы для проверки уполномоченным лицам.

Кстати, спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что решением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко практика вручения повесток на блок-постах пока не будет продолжена.

Кто вручает повестки?

Сотрудники военных комиссариатов, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления могут вручать повестки. Также они могут быть переданы непосредственно должностными лицами районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В Украине объявлена всеобщая мобилизация (фото: Getty Images)

Виды повесток

Они бывают четырех видов:

- уточнение учетных данных;

- прохождение медкомиссии;

- призыв на военную службу в ВСУ;

- прибыть на призывной участок.

Что будет, если попытаетесь "откосить" от службы

Согласно Законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, уклоняющиеся от призыва на срочную военную службу, призыва за мобилизацией, военного учета или специальных (проверочных) сборов, несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству, а именно:

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушения военнообязанными или призывниками правил военного учета, неявка их на вызов в военный комиссариат без уважительных причин или несвоевременное представление в учетный орган, где они состоят на военном учете, сведений об изменении места жительства, образования, места работы, должности, а также нарушение порядка прохождения учебных сборов (занятий) в учебных заведениях Общества содействия обороне Украины и профессионально-технических учебных заведениях - влекут наложение штрафа от пяти до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи или частью первой статьи 211 Кодекса, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, - влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати минимумов доходов граждан.

Неявка граждан по вызову в военный комиссариат без уважительных причин для приписки к призывному участку - влечет наложение штрафа до одного не облагаемого налогом минимума доходов граждан. (Статья 211-1).

Согласно статьям 335, 336, 336-1, 337 Уголовного кодекса Украины:

Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава - наказывается ограничением свободы сроком до трех лет.

Уклонение от призыва по мобилизации - наказывается лишением свободы сроком от двух до пяти лет.

Как попасть на службу добровольно

Граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут добровольно поступить на военную службу. Это может быть служба по контракту. В период действия военного положения, украинцев или мобилизуют (служба в военной части), или примут в территориальную оборону (ТрО).

Если вы хотите добровольно вступить в ряды ВСУ - вам нужно обратиться в территориальный центр комплектования. При себе нужно иметь паспорт, код и документ о приписке к участку (приписное, военный билет).