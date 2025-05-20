Мобілізація чи піар? Ектор Хіменес-Браво спровокував палкі суперечки: що пишуть в мережі

Ресторатор опублікував серію кадрів у військовій формі, а також відео з навчань в 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес".

"Це зовсім інший світ. Я зараз тут і маю конкретну місію. Я приїхав до "Ахіллесу", щоб побачити. І залишився, щоб впевнитися. Українська армія - це вже не просто оборона. Це технології, холодна витримка і сила, яку неможливо уявити до того, як побачиш на власні очі", - написав він.

Ектор ще не пояснив, чи він просто проходить навчання, чи дійсно наважився на вступ до лав ЗСУ.

"Я не можу поки сказати всього. Але знаю точно: після побаченого і зробленого я вже не буду колишнім. Скоро покажу. Те, що побачив. І те, що зробив", - заінтригував він.

Раніше він показався у військовій формі та заявив, що "наважувався на це довго" і "стане частиною української армії".

Як відреагували в мережі

Одні користувачі підтримали ресторатора, інші ж не вірять, що він може мобілізуватися та звинувачують його у піарі.

"Ой не вірю…. Хіба що десь на кухню заберуть, буде кричати: "На балькон". Цікаво, що далі… Балотування в депутати чи готують наступного, а-ля президента?"

"Екторе, ви неймовірної душі та сили, людина. Честь вам за позицію в любов до України".

"Черговий піар. Той, хто дійсно захищає Україну, не піариться, бо немає коли. А на цей піар гидко дивитись".

"Можливо, він буде керувати дронами, чому ви одразу в окопи Ектора поселили?) Хоче бути корисним - буде прицілюватися і іноді балувати смачненьким наших хлопців".

"Це ж просто піар!!! А піпл повірить!"

"Піар на війні - це нижче плінтуса".

"Оце воювака. Цілий фільм накліпав. З дроном, зброєю, мапами. Макс Неліпа воював! Козловскі, Вакарчукі вже показали, чого варті".

"Я теж не вірю, що він пішов у військо. Тут щось інше".

"В той час, як українські хлопи ховаються за бабськими спідницями, або тікають з країни… Честь та повага!"

Суддя "МастерШеф" спровокував дискусії в мережі (колаж: РБК-Україна)

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво - відомий канадський та український шеф-кухар колумбійського походження. Найбільшу славу в Україні йому принесла участь у проєкті "МастерШеф".

За час повномасштабного вторгнення він неодноразово висловлював підтримку нашій країні, яка для нього стала рідною. У перший рік навіть проходив навчання з поводження зі зброєю, а також активно підтримує ЗСУ.