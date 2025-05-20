Мобілізація чи піар? Ектор Хіменес-Браво спровокував палкі суперечки: що пишуть в мережі

Ектор Хіменс-Браво спровокував палкі обговорення навколо можливої мобілізації до війська. Думки користувачів розділилися: одні дякують шеф-кухарю, а інші звинувачують у піарі.
Про це детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Ектора.
Ресторатор опублікував серію кадрів у військовій формі, а також відео з навчань в 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес".
"Це зовсім інший світ. Я зараз тут і маю конкретну місію. Я приїхав до "Ахіллесу", щоб побачити. І залишився, щоб впевнитися. Українська армія - це вже не просто оборона. Це технології, холодна витримка і сила, яку неможливо уявити до того, як побачиш на власні очі", - написав він.
Ектор ще не пояснив, чи він просто проходить навчання, чи дійсно наважився на вступ до лав ЗСУ.
"Я не можу поки сказати всього. Але знаю точно: після побаченого і зробленого я вже не буду колишнім. Скоро покажу. Те, що побачив. І те, що зробив", - заінтригував він.
Раніше він показався у військовій формі та заявив, що "наважувався на це довго" і "стане частиною української армії".
Одні користувачі підтримали ресторатора, інші ж не вірять, що він може мобілізуватися та звинувачують його у піарі.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво - відомий канадський та український шеф-кухар колумбійського походження. Найбільшу славу в Україні йому принесла участь у проєкті "МастерШеф".
За час повномасштабного вторгнення він неодноразово висловлював підтримку нашій країні, яка для нього стала рідною. У перший рік навіть проходив навчання з поводження зі зброєю, а також активно підтримує ЗСУ.
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