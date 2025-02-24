Кумири мільйонів - у формі ЗСУ. Знаменитості, які проміняли червоні доріжки на окопи ще у 2022 році
24 лютого 2025 року виповнюється три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На захист рідної землі стало чимало відомих людей, які вирішили відкласти свій зірковий статус і бути корисними державі у військовій справі.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про знаменитостей, які у перші місяці повномасштабної війни взяли до рук зброю й досі продовжують стояти на захисті України.
Андрій Хливнюк
Лідер гурту "Бумбокс" став на захист рідної країни з початку повномасштабної війни. Спершу він приєднався до територіальної оборони Києва, а згодом артиста перевели до іншого підрозділу. Наразі він працює оператором ударного дрона, а його підрозділ займається аеророзвідкою та виконанням інших бойових завдань.
Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
YARMAK
Репер також з перших днів долучився до ТрО, а пізніше поповнив лави ЗСУ. Він освоїв військову справу, а у своїх минулих інтерв’ю говорив про те, що не мав на меті долучатися до армії, але зрозумів, що потрібно навчитися користуватися зброєю, оскільки в інакшому випадку після війни можна опинитися за ґратами.
Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)
Олег Сенцов
Популярний український режисер також у числі зірок, які стали на захист України. Згодом він долучився до загону спецпризначення, а наразі проходить службу в різних бойових напрямках, і часто це - точки, де тривають активні бойові дії.
Олег Сенцов улітку 2022 року (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Дмитро Дікусар
Український хореограф також з перших днів став солдатом та взяв до рук зброю. Він рідко виходить на зв’язок у соцмережах, проте все ж час від часу радує прихильників свіжими кадрами та показує, як виглядає нині.
Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Андрій Федінчик
Актор, чоловік Наталки Денисенко - теж у числі зіркових захисників. Нещодавно він переніс серйозну операцію, але його обраниця розповідала у соцмережах, що чоловік успішно проходить реабілітацію та невдовзі повернеться до служби.
Наталка Денисенко, Андрій Федінчик і їхній син Андрій (Фото: instagram.com/andreyfedinchik)
Даніель Салем
Телеведучий і ресторатор теж пішов до військкомату на початку повномасштабної російсько-української війни. Він у минулому служив у Бейруті, і має медичну освіту, але згодом знаменитість опинився в лавах Нацгвардії. У соцмережах селебриті розповідав, що потрапляв під обстріли, і один із таких випадків ледь не коштував йому життя.
Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Єгор Соболєв
Чоловік Марічки Падалко, відомий журналіст уклав контракт із ТрО, яка формується як частина Збройних сил України. У період повномасштабної війни чоловік займається виконанням різних бойових завдань, зокрема у перші тижні повномасштабної російської агресії він боровся з окупантами в Ірпені.
Єгор Соболєв (фото: instagram.com/yehorsoboliev)
Олексій Тритенко
Зірка українських серіалів також служить в лавах ЗСУ. Він має звання молодшого сержанта та наразі обіймає посаду водія автомобільного взводу.
Олексій Тритенко (фото: instagram.com/alexey_tritenko)
Максим Неліпа
Актор і ведучий обрав замість мікрофона і концертних костюмів піксель. Колишній учасник програми "Дизель Шоу" та "Танців з зірками" отримав повістку ще у 2014 році, але тоді він не був готовий до служби. Проте після початку повномасштабної війни його рішення змінилося, і він став одним з тих зірок, хто власним прикладом кожного дня демонструє відвагу, сміливість і віру у краще майбутнє рідної країни.
Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)
Гарік Бірча
Зірка серіалу "Віталька" також захищає Україну. Шоумен спершу був у лавах ТрО Києва, а нині служить у спеціальному батальйоні та має звання сержанта. Окрім того, не так давно зірка здивував фанів новиною про те, що він одружився та вперше став батьком.
Гарік Бірча (фото: instagram.com/garik_bircha)
Віктор Розовий
Комік у період повномасштабної війни також став захисником. Учасник "Ліги сміху" брав участь у захисті Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках у складі 3-ї штурмової бригади.
Наприкінці березня минулого року зірка отримав серйозну травму голови, і його життя дивом вдалося врятувати. Наразі продовжується його тривала реабілітація, і в минулому коміку зробили навіть трепанацію черепа. Поступово, зі своїм одужанням, Розовий відновлює деякі попередні робочі обов’язки, зокрема нещодавно він повернувся на "Лігу сміху".
Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Олександр Положинський
Після початку повномасштабної російської агресії майже одразу підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ. У травні 2022 року він служив у складі 47-го батальйону (нині це бригада), а згодом став командиром.
У 2023 році виконавець попрощався з бригадою та розпочав службу в іншому підрозділі. Однак на тлі серйозних проблем зі здоров'ям Положинському запропонували вести власну програму на "Армія FM", чим він і займається зараз.
Олександр Положинський (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Тамерлан
У період повномасштабної війни співак також опинився серед тих, хто відмовився від музичної кар'єри на користь батьківщини. Спершу він був у лавах ТрО, а згодом почав служити як доброволець у ЗСУ. За словами його обраниці, Тамерлан займається виконанням бойових завдань та спеціалізується на напрямку БПЛА.
Тамерлан з дружиною (фото: instagram.com/omargalieva.alena)
Сергій Жадан
Письменник, волонтер та музикант у перші місяці війни активно займався волонтерською діяльністю, долучався до благодійних заходів, підтримував військових та закривав збори. А на початку червня минулого року він повідомив, що долучився до Сил оборони. Зірка поділився у мережі кадром, на якому постав у військовій формі, та розповів, що став бійцем 13-ї бригади НГУ "Хартія".
Сергій Жадан (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Юрій Юрченко
Після початку повномасштабної музикант теж прийняв важливе рішення та став добровольцем 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ". За час своєї служби він уже пережив багато обстрілів та отримав кілька мінних контузій, через що втратив слух на одне вухо. Однак навіть у такі складні часи артист не перестає підіймати бойовий дух побратимів за допомогою творчості.
Юрко Юрченко (фото: instagram.com/yurko_yurcash_yurchenko)
Дмитро Сова
Актор пішов до військкомату у перші дні повномасштабної війни. Тоді він розповідав, що його зареєстрували та сказали чекати, проте Сова не став сидіти, склавши руки, і почав активно займатися волонтерством, а потім вступив до ТрО. У червні Дмитра призвали на службу, і вже в жовтні він відправився на фронт.
Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)
Коля Сєрга
Виконавець долучився до армії у 2022 році. Він - старший лейтенант ЗСУ, а також автор "Культурного десанту" - ініціативи, спрямованої на підтримку психічного здоров’я наших військових за допомогою творчих заходів.
Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)
Женя Галич
Лідер гурту O.Torvald також у списку селебриті, які відправилися у ЗСУ та не відмовляються від свого вибору. У квітні 2022 року він долучився до війська, і наразі йому вдається поєднувати службу з музичною діяльністю.
Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
Віталій Козловський
Співак отримав повістку у 2023 році, і вже за декілька місяців після цього він опинився на військових навчаннях. Виконавець проходив службу в Донецькій області, але вже наприкінці того ж року стало відомо, що він більше не є військовослужбовцем Нацгвардії. Нині зірка долучився Національного президентського оркестру Міністерства оборони України.
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Тим часом телеведучий Грубич висловився про мобілізацію Ігоря Ласточкіна в ЗСУ.
Також наприкінці лютого стало відомо, що Міша Крупін доєднався до ЗСУ та показав перше фото.
При написанні матеріалу були використані джерела: пости зірок з їхніх сторінок у Facebook та Instagram, а також інформація про вказаних тут артистів з Вікіпедії.