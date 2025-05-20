Мобилизация или пиар? Эктор Хименес-Браво спровоцировал жаркие споры: что пишут в сети

Эктор Хименс-Браво спровоцировал жаркие обсуждения вокруг возможной мобилизации в армию. Мнения пользователей разделились: одни благодарят шеф-повара, а другие обвиняют в пиаре.
Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Эктора.
Ресторатор опубликовал серию кадров в военной форме, а также видео с учений в 429-м отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес".
"Это совсем другой мир. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Я приехал в "Ахиллес", чтобы увидеть. И остался, чтобы убедиться. Украинская армия - это уже не просто оборона. Это технологии, холодная выдержка и сила, которую невозможно представить до того, как увидишь собственными глазами", - написал он.
Эктор еще не объяснил, или он просто проходит обучение, или действительно решился на вступление в ряды ВСУ.
"Я не могу пока сказать всего. Но знаю точно: после увиденного и сделанного я уже не буду прежним. Скоро покажу. То, что увидел. И то, что сделал", - заинтриговал он.
Ранее он показался в военной форме и заявил, что "решался на это долго" и "станет частью украинской армии".
Одни пользователи поддержали ресторатора, другие же не верят, что он может мобилизоваться и обвиняют его в пиаре.
Напомним, Эктор Хименес-Браво - известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения. Наибольшую славу в Украине ему принесло участие в проекте "МастерШеф".
За время полномасштабного вторжения он неоднократно выражал поддержку нашей стране, которая для него стала родной. В первый год даже проходил обучение по обращению с оружием, а также активно поддерживает ВСУ.
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