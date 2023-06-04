Мобілізація у 2023 році: кого з українських студентів можуть призвати до армії

Кого можуть мобілізувати

Згідно із законом, українські студенти, навіть якщо вони досягли необхідного віку, є військовозобов'язаними та не мають проблем зі здоров'ям - не можуть бути мобілізовані. Вони мають відстрочку, яка діє весь період навчання.

Проте студенти, які закінчили навчання на бакалавра у 2023 році та планують вступати на магістратуру, можуть отримати повістку.

Річ у тому, що в період після випуску і до нового зарахування на навчання вони припиняють бути студентами. Відповідно, на них умови відстрочки від загальної мобілізації не поширюються.

Хто входить до такого списку:

Учні після закінчення коледжу та до вступу до університету

Студенти після закінчення бакалаврату та до вступу на магістратуру

Студенти після закінчення університету та до вступу на аспірантуру та докторантуру

Кого мобілізувати не можуть