Мобілізація у 2023 році: кого з українських студентів можуть призвати до армії

В Україні продовжили загальну мобілізацію громадян через повномасштабне російське вторгнення. А це означає, що протягом літа на захист нашої країни мобілізуватимуть чоловіків. За законом, студенти не можуть бути призвані, вони мають відстрочку, яка діє на весь період навчання. Однак тут важливий нюанс.
Кого з українських студентів можуть мобілізувати влітку 2023 року – читайте у матеріалі нижче.
Згідно із законом, українські студенти, навіть якщо вони досягли необхідного віку, є військовозобов'язаними та не мають проблем зі здоров'ям - не можуть бути мобілізовані. Вони мають відстрочку, яка діє весь період навчання.
Проте студенти, які закінчили навчання на бакалавра у 2023 році та планують вступати на магістратуру, можуть отримати повістку.
Річ у тому, що в період після випуску і до нового зарахування на навчання вони припиняють бути студентами. Відповідно, на них умови відстрочки від загальної мобілізації не поширюються.
Хто входить до такого списку:
До речі, раніше ми розповідали про те, як правильно прийти до ТЦК, щоби отримати відстрочку від мобілізації.
А ще писали про те, кого можуть мобілізувати влітку 2023 року.