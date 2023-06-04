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Мобілізація у 2023 році: кого з українських студентів можуть призвати до армії

Мобілізація в Україні у 2023 році (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні продовжили загальну мобілізацію громадян через повномасштабне російське вторгнення. А це означає, що протягом літа на захист нашої країни мобілізуватимуть чоловіків. За законом, студенти не можуть бути призвані, вони мають відстрочку, яка діє на весь період навчання. Однак тут важливий нюанс.

Кого з українських студентів можуть мобілізувати влітку 2023 року – читайте у матеріалі нижче.

Кого можуть мобілізувати

Згідно із законом, українські студенти, навіть якщо вони досягли необхідного віку, є військовозобов'язаними та не мають проблем зі здоров'ям - не можуть бути мобілізовані. Вони мають відстрочку, яка діє весь період навчання.

Проте студенти, які закінчили навчання на бакалавра у 2023 році та планують вступати на магістратуру, можуть отримати повістку.

Річ у тому, що в період після випуску і до нового зарахування на навчання вони припиняють бути студентами. Відповідно, на них умови відстрочки від загальної мобілізації не поширюються.

Хто входить до такого списку:

  • Учні після закінчення коледжу та до вступу до університету
  • Студенти після закінчення бакалаврату та до вступу на магістратуру
  • Студенти після закінчення університету та до вступу на аспірантуру та докторантуру

Кого мобілізувати не можуть

  • Усі чоловіки та жінки, які здобувають вищу освіту на денній формі навчання
  • Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів
  • Студенти коледжів, університетів, інститутів, академій
  • Аспіранти та докторанти дослідницьких установ, установ вищої освіти III-IV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів
  • Асистенти-стажери

До речі, раніше ми розповідали про те, як правильно прийти до ТЦК, щоби отримати відстрочку від мобілізації.

А ще писали про те, кого можуть мобілізувати влітку 2023 року.

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