Мобилизация в 2023 году: кого из украинских студентов могут призвать в армию

Кого могут мобилизовать

Согласно закону, украинские студенты, даже если они достигли необходимого возраста, являются военнообязанными и у них нет проблем со здоровьем - не могут быть мобилизованы. У них есть отсрочка, которая действует на весь период обучения.

Однако студенты, которые окончили обучение на бакалавра в 2023 году и планируют поступать на магистратуру, могут быть призваны.

Дело в том, что в период после выпуска и до нового зачисления на обучение, они студентами не являются. Соответственно, на них условие отсрочки от общей мобилизации не распространяется.

Кто входит в такой список:

Ученики после окончания колледжа и до поступления в университет

Студенты после окончания бакалавриата и до поступления на магистратуру

Студенты после окончания университета и до поступления на аспирантуру и докторантуру

Кого мобилизовать не могут