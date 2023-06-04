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Мобилизация в 2023 году: кого из украинских студентов могут призвать в армию

Мобилизация в Украине в 2023 году (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине продлили всеобщую мобилизацию граждан из-за полномасштабного российского вторжения. А это значит, что в течение лета на защиту нашей страны будут мобилизовать мужчин. По закону, студенты не могут быть призваны, у них есть отсрочка, которая действует на весь период обучения. Однако тут есть важный нюанс.

Кого из украинских студентов могут мобилизовать летом 2023 года - читайте в материале ниже.

Кого могут мобилизовать

Согласно закону, украинские студенты, даже если они достигли необходимого возраста, являются военнообязанными и у них нет проблем со здоровьем - не могут быть мобилизованы. У них есть отсрочка, которая действует на весь период обучения.

Однако студенты, которые окончили обучение на бакалавра в 2023 году и планируют поступать на магистратуру, могут быть призваны.

Дело в том, что в период после выпуска и до нового зачисления на обучение, они студентами не являются. Соответственно, на них условие отсрочки от общей мобилизации не распространяется.

Кто входит в такой список:

  • Ученики после окончания колледжа и до поступления в университет
  • Студенты после окончания бакалавриата и до поступления на магистратуру
  • Студенты после окончания университета и до поступления на аспирантуру и докторантуру

Кого мобилизовать не могут

  • Все мужчины и женщины, которые получают высшее образование на дневной форме обучения
  • Ученики и студенты профессионально-технических училищ и колледжей
  • Студенты колледжей, университетов, институтов, академий
  • Аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования III-IV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов
  • Ассистенты-стажеры

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно прийти в ТЦК, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

А еще писали о том, кого еще могут мобилизовать летом 2023 года.

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Мобилизация в УкраинеПризыв в армиюМобилизация