За мной следят: украинская певица рассказала о соседстве с Зеленским

Украинская певица Гайтана, которая недавно стала соседкой президента Украины Владимира Зеленского, откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после переезда в пригород. Своими впечатлениями она поделилась с Екатериной Осадчей в программе "Світське життя".

Гайтана совсем недавно переехала жить за город вместе со своим мужем и дочерью и одним из ее новых соседей стал президент Украины Владимир Зеленский. Как отмечает певица, возле дома Зеленского всегда много охраны.

Гайтана (Фото: instagram.com/gaitanamusic)

"Я уверена, что спать можно еще спокойнее. Потому что охраны столько появилось. Я удивилась, потому что мне показалось, что сейчас мы уже никуда не проедем, будут пробки, но ничего нет. Все как было раньше", - отметила артистка.

Гайтана призналась, что президента Украины она ни разу не встречала, однако заметила, что за ней иногда следят.

"Мне кажется, что он иногда за мной следит, когда я катаюсь на велосипеде. Возможно, это уже мания или его охранники. Когда я выезжаю, я вижу какая-то машина "Мерседес" с темными окнами едет так вальяжно за мной. Может это уже мания, может мне так хочется в это верить", - призналась певица и добавила, что кортеж Зеленского она видит довольно часто.

"Он не скрывается никуда – это очень круто. Кортеж можно увидеть, но это небольшой кортеж – несколько машин. Но они хитрые, свои машины ставят в разных точках, поэтому его так не поймаешь просто. Но мой муж ходит на рыбалку и говорит, что он все знает", - добавила Гайтана.

Певица Гайтана стала соседкой президента Украины Владимира Зеленского (Видео: YouTube/Светская жизнь)