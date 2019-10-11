Пресс-марафон Зеленского: названа стоимость банкета в Kyiv Food Market

Пресс-марафон Зеленского (Коллаж РБК-Украина)

Названа сумма, которую Офис президента заплатил за пресс-марафон Зеленского

В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел масштабный пресс-марафон, который продолжался почти 14 часов. В течении этого времени Владимир Зеленский отвечал на вопросы журналистов с короткими перерывами на отдых.

Всего на пресс-марафон было аккредитовано 300 журналистов, и они получали возможность задать свои вопросы президенту по очереди. В процессе ожидания журналисты могли насладиться угощениями от Kyiv Food Market. Меню для прессы было вполне демократичным: их угощали бургерами, картошкой и пиццей.

Также на столах стояли газированная и негазированная вода, кола. На больших столах был накрыт фуршет, который состоял из сырной пиццы, круасанов и чизкейков. В перерывах журналистам предлагали кофе, чай, воду и соки.

Как рассказал помощник президента Кирилл Тимошенко, из государственной казны были выделены средства для проведения пресс-марафона и Офис президента оплачивал только угощение, а аренда помещения была бесплатной. Точную сумму, которую потратили на еду, он назвать не смог.

Пресс-марафон Зеленского: помощник президента не смог назвать сумму банкета (Видео: YouTube/Радио Свобода)

Однако корреспондент издания OBOZREVATEL нашел в открытом доступе прайс-лист мероприятия, в котором были прописаны цены за угощения. Завтрак, который состоял из десертного, основного и хлебного столов, обошелся Офису президента в 68 278 гривен. Еще 61 845 гривен было заплачено за обед, в который входили закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки. Всего на угощения было потрачено чуть более 130 тысяч гривен.

Скриншоты прайс-листа (Фото: Обозреватель)

Стоит отметить, что помещение Kyiv Food Market, которое принадлежит двум известным рестораторам Алексу Куперу и Михаилу Бейлину, выбрали помощники из Офиса президента. Как объяснил Кирилл Тимошенко, это пространство отвечало тем требованиям, которые были нужны для пресс-марафона.