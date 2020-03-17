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Багаторазовий чемпіон: в ДТП загинув відомий український боксер

STYLERЖиття    17.03.2020 - 18:06
Багаторазовий чемпіон: в ДТП загинув відомий український боксер
Під Києвом загинув відомий український боксер (Колаж РБК-Україна)

Відомий боксер, партнер Усика по спарингу, загинув у ДТП під Києвом

У Київській області сталася смертельна ДТП, в якому загинули два молодих хлопці. На 26-му кілометрі Наддніпрянського шосе, біля повороту на Підгірці, зіткнулося два автомобілі Daewoo Lanos і Audi.

Відомо, що один із загиблих – іменинник, йому виповнилося 22 роки, другий хлопець – старший і за попередньою інформацією, це молодий український боксер-важкоатлет з клубу "Українські отамани" Дмитро Лісовий.

Інформація про загибель боксера з'явилася на сторінці Федерації боксу в соціальній мережі Facebook.

Дмитро Лісовий – багаторазовий призер чемпіонатів України, екс-учасник професійного боксерського клубу "Українські отамани", спаринг-партнер свого колеги Олександра Усика.

Багаторазовий чемпіон: в ДТП загинув відомий український боксер

Український боксер Дмитро Лісовий

"У це важко повірити. В результаті жахливої автокатастрофи загинув багаторазовий призер Чемпіонатів України, екс-учасник професійного боксерського клубу "Українські отамани" – Дмитро Лісовий. Федерація боксу України висловлює свої щирі співчуття близьким і рідним Дмитра. Жахлива трагедія", - сказано в повідомленні.

За інформацією поліції, автомобіль Lanos виїжджав на трасу на червоне світло світлофора, що і стало причиною аварії. Водій другого автомобіля також постраждав і його екстрено госпіталізували в найближчу лікарню. Розпочато розслідування за фактом ДТП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Донеччині загинув молодий офіцер ЗСУ.

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