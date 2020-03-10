ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе погиб молодой офицер ВСУ: фото и имя героя

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 09:29
На Донбассе погиб молодой офицер ВСУ: фото и имя героя
Военный ВСУ Евгений Черных погиб на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Молодой боец ВСУ Евгений Черных погиб на Донбассе

Военный ВСУ Евгений Черных погиб 8 марта в районе поселка Опытное под Донецком после ракетного обстрела боевиками грузового автомобиля одного из подразделений Объединенных сил.

Бойцу 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко было всего 29 лет. Евгений Черных родился в 1991 году в поселке Райское Херсонской области.

На Донбассе погиб молодой офицер ВСУ: фото и имя героя

Евгений Черных (фото из соцсетей)

По данным пресс-центре штаба Объединенных сил, террористы обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовик украинских военных, который двигался к позициям наших военнослужащих в районе поселка Опытное.

После обстрела один боец погиб, а двое остальных получили ранения. Состояние раненых тяжелое, но стабильное. Об этом рассказала пресс офицер 57 ОМБр ВСУ Лидия Василенко. По ее словам, угрозы жизни бойцов нет.

Напомним, что в начале марта в Луганской области боевики жестко обстреляли украинских военных. После обстрела полностью уничтожен грузовик украинской армии, один боец погиб, двое получили тяжелые ранения.

Мы также писали о том, что в первый день весны на Донбассе погиб украинский военный Игорь Гавриляк, который родился в 1986 году и проживал во Львовской области.

В конце февраля в Луганской области погиб 46-летний военнослужащий Владимир Федченко, у которого дома осталась жена и четверо детей. Жизнь героя оборвала пуля вражеского снайпера.

Ранее украинские военные уничтожили боевика "ДНР" Евгения Малаева с позывным "Танк". Террорист был внесен в базу "Миротворца" и известно, что родился в 1980 году. Боевик проживал в российском городе Волгоград, где также живет его семья.

После приезда в Украину он присоединился к боевикам. Знакомые Малаева рассказали, что до войны он увлекался музыкой и хотел выпустить свои песни.

На Донбассе боевики применили запрещены минометы, один украинский военный ранен Украинским военным пересмотрели размер выплаты материальной помощи
Новости Украины Донбассвоенные
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь