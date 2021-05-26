Многодетный отец Притула - о рождении дочери: на этом мы останавливаться не будем

"Можно констатировать факт, что я стал многодетным отцом. Но, честно говоря, есть такое ощущение, что миссия еще не выполнена до конца. Как говорят у нас в Збараже: "Sky is not limit" (с англ. "Небо - не предел"). Поэтому не хочу забегать вперед, но надеюсь, что на этом мы останавливаться не будем и сделаем все, чтобы украинский снова было 52 миллиона", - с улыбкой сказал Притула.

Фото: Сергей Притула с новорожденной Стефанией на руках (пресс-служба Нового канала)

Он признается: первой мыслью, когда он узнал о беременности жены, было то, что они провели локдаун с пользой. Баклуши не били. Да и старшие дети ждали рождения малышей с нетерпением.

"У каждого были свои ожидания. Конечно, сначала Дима очень хотел братика. У Соломийки четкого приоритета не было, она просто заявила, что ей нужно еще три брата и три сестренки. И делайте, родители, что хотите", - смеется Сергей.

Но, конечно же, рождение Стефании стало для них большим событием.

"Дима уже достаточно взрослый мальчик. Он, возможно, не так эмоционально и бурно реагировал на это, как Соломия, но мне очень нравится, что с возрастом сын становится очень внимательным, заботливым. Сам звонит Кате, выспрашивает, чем можно помочь, когда ее выписывают, как там наша маленькая девочка. Это очень круто! А по Соломии я понял, что с ней никогда нельзя ходить в разведку. Я отвез Катю в роддом, а Соломийку надо было отвести в детский сад. Сказал ей, что ты едешь в садик, а я - к маме, потому что сегодня у тебя появится сестренка. И вот только она переступила порог саду, сразу закричала: "А у нас сегодня ребенок рождается!" Было весело", - рассказал шоумен.

Фото: Сергей Притула снова стал отцом (instagram.com/siriy_ua)