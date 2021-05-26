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Певица MamaRika вскоре станет мамой: нас будет трое!

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Среда 26 мая 2021 12:30
Певица MamaRika вскоре станет мамой: нас будет трое! Фото: MamaRika беременна первенцем (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица MamaRika сообщила об очень радостном событии в жизни. Совсем скоро она станет мамой и у нее родится первенец.

Об этом счастливая исполнительница сообщила на своей страничке в Instagram.

"Совсем скоро нас будет трое. Мамка официально станет мамой", - сообщила певица под фото.

На снимке она изображена со своим мужем - украинским продюсером Сергеем Середой. На фотографии можно увидеть, что певица находится на последних месяцах беременности, так как ее животик очень заметно округлился.

Певица MamaRika вскоре станет мамой: нас будет трое!Певица MamaRika беременна первенцем (фото: instagram.com/mamarika_official)

Поклонники певицы сразу же засыпали свою любимицу поздравлениями и отметили, что она будет прекрасной мамой.

  • Щиро вітаю. Ви будете неймовірною мамою.
  • Как красиво! Поздравляю!.
  • Поздравляем от всей души!
  • Это чудесная новость!

Как мы ранее писали, Сергей Притула стал многодетным отцом - в семье известного ведущего, волонтера и шоумена родился третий ребенок.

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