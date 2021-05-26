Певица MamaRika вскоре станет мамой: нас будет трое!
Украинская певица MamaRika сообщила об очень радостном событии в жизни. Совсем скоро она станет мамой и у нее родится первенец.
Об этом счастливая исполнительница сообщила на своей страничке в Instagram.
"Совсем скоро нас будет трое. Мамка официально станет мамой", - сообщила певица под фото.
На снимке она изображена со своим мужем - украинским продюсером Сергеем Середой. На фотографии можно увидеть, что певица находится на последних месяцах беременности, так как ее животик очень заметно округлился.
Певица MamaRika беременна первенцем (фото: instagram.com/mamarika_official)
Поклонники певицы сразу же засыпали свою любимицу поздравлениями и отметили, что она будет прекрасной мамой.
- Щиро вітаю. Ви будете неймовірною мамою.
- Как красиво! Поздравляю!.
- Поздравляем от всей души!
- Это чудесная новость!
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