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Многодетная мать шокировала признанием об атаке камнями в Новых Санжарах

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 09:15
Многодетная мать шокировала признанием об атаке камнями в Новых Санжарах
Протесты в Новых Санжарах из-за эвакуации из Китая (коллаж: РБК-Украина)

Женщина из Новых Санжар рассказала правду об атаке автобусов с эвакуированными из эпицентра коронавируса

Коронавирус COVID-19 "прославил" город Новые Санжары не только на всю Украину, но и на весь мир. Пока инфекция продолжает распространяться по миру - жертвами эпидемии стали уже более 3 тысяч человек, около 70 стран объявили об инфицировании - жители пгт на Полтавщине рассказывают, что произошло во время эвакуации 45 украинцев и 27 иностранцев из Уханя.

Как оказалось, камни в автобусы с эвакуированными людьми бросали женщины. Одну из "героинь" нашли журналисты и спросили, как она оказалась на переезде к санаторию Нацгвардии и зачем вела себя так агрессивно.

Женщина, оказавшаяся матерью пятерых детей, говорит, что пошла в центр, чтобы забрать ребенка. И там увидела людей в масках и что "там страшное происходит". Об этом пишет журналист Андрей Павловский.

"Я стала спереди машины... Нас начали бить, толкать, забрызгали газом. Мы, как женщины, мы же не можем милицию одолеть. Мы взяли камешки, и бросали камешки в них", - рассказывает участница протестов в Новых Санжарах.

Тем не менее, на видео все выглядит так, что камни летели целенаправленно в автобусы, но женщина продолжает все отрицать.

Женщина из Новых Санжар рассказала о протестах (видео: YouTube/Андрей Павловский)

К слову, пророчество про коронавирус обнаружили в книге писателя-фантаста за 1981 год. Правда это или вымысел, можно прочесть в материале.

Ранее мы также писали, как отличить опасный коронавирус от острой респираторной вирусной инфекции или простуды.

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