Багатодітна матір шокувала зізнанням про атаку камінням у Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах через евакуацію з Китаю (колаж: РБК-Україна)

Жінка з Нових Санжар розповіла правду про атаку автобусів з евакуйованими з епіцентру коронавіруса

Коронавірус COVID-19 "прославив" місто Нові Санжари не тільки на всю Україну, але і на весь світ. Поки інфекція продовжує поширюватися по світу - жертвами епідемії стали вже більше 3 тисяч осіб, близько 70 країн оголосили про інфікування - жителі смт на Полтавщині розповідають, що сталося під час евакуації 45 українців і 27 іноземців з Уханя.

Як виявилося, камені в автобуси з евакуйованими людьми кидали жінки. Одну з "героїнь" знайшли журналісти і запитали, як вона опинилася на переїзді до санаторію Нацгвардії і навіщо поводилася так агресивно.

Жінка, що виявилася матір'ю п'ятьох дітей, каже, що пішла в центр, аби забрати дитину. І там побачила людей в масках і що "там страшне відбувається". Про це пише журналіст Андрій Павловський.

"Я стала спереду машини... Нас почали бити, штовхати, забризкали газом. Ми, як жінки, ми ж не можемо здолати міліцію. Ми взяли камінчики, і кидали камінці в них", - розповідає учасниця протестів у Нових Санжарах.

Однак, на відео все виглядає так, що камені летіли цілеспрямовано в автобуси, але жінка продовжує все заперечувати.

Жінка з Нових Санжар розповіла про протести (відео: YouTube/Андрій Павловський)

До речі, пророцтво про коронавірус виявили в книзі письменника-фантаста за 1981 рік. Правда це чи вигадка, можна прочитати в матеріалі.

Раніше ми також писали, як відрізнити небезпечний коронавірус від гострої респіраторної вірусної інфекції або застуди.