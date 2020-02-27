Камни в автобусы в Новых Санжарах бросали женщины: видео 18+

Автобусы в Новых Санжарах забросали камнями (фото: РБК-Украина)

Новые Санжары теперь запомнились всем украинцам и миру

Новые Санжары с массовыми протестами встретили эвакуированных из эпицентра коронавируса в Ухане украинцев и иностранцев. Недавно в сети появилось видео, на котором те самые позорные камни в автобусы с детьми бросали женщины, а не некие "вирусологи в спортивных костюмах".

На запись, опубликованную журналистом Андреем Павловским попал момент, когда автобусы со взрослыми и детьми проезжают мимо протестующих. Разъяренные женщины с криками и нецензурной бранью хватают с земли камни и начинают швырять в транспорт.

Судя по звуку бьющегося стекла, камни попадают точно в цель.

"В нашем распоряжении появилось видео, где видно, кто и как кидал камни в автобусы с эвакуированными людьми. Автор видео уточняет: в Новых Санжарах железнодорожного переезда нет. Это происходило на подъезде, в нескольких километрах от города. Что самое неожиданное, били окна камнями женщины", - пишет Павловский.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная брань

В нашем распоряжении появилось видео, где видно, кто и как кидал камни в автобусы с эвакуированными людьми. Автор видео уточняет: в Новых Санжарах железнодорожного переезда нет. Это происходило на подъезде, в нескольких километрах от города. Что самое неожиданное, били окна камнями женщины. Больше информации - t.me/pavlovskynews Опубліковано Pavlovsky News Середа, 26 лютого 2020 р.

Автобусы в Новых Санжарах забросали камнями женщины (видео: facebook.com/pavlovskynews)

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