Много нарушений: в Днепре "копы" заблокировали авто известного блогера

В Днепре полиция задержала авто блогера Витоса (фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция Днепра задержала машину злобного нарушителя

Вчера, 25 сентября, в Днепре полиция задержала мужчину, у которого было множество нарушений. Задержанным оказался известный блогер Vitos. При этом номер кузова авто блогера не соответствовал номеру регистрации машины. Другими словами, у него был автомобиль-"двойник". Об этом сообщает Информатор.

Блогера задержали недалеко от пересечения проспектов Хмельницкого и Филиппа Орлика. По словам свидетелей, водитель долго не хотел останавливаться, прежде чем его догнала полиция.

В Днепре полиция задержала авто блогера Витоса (видео:facebook.com/informator.dp.ua)

Кроме того, у блогера обнаружили газовый баллончик, который запрещен для гражданских лиц.

Патрульная полиция вызвала следственно-оперативную группу. Во время выяснения всех обстоятельств мужчину пожаловался на здоровье и его отвели в машину скорой помощи. Позже его увезли в больницу.

В Днепре полиция задержала авто блогера Витоса (фото: dp.informator.ua)

На место события пришло множество людей, которые создали затрудненное движение на дороге. В данный момент правоохранители выясняют все подробности ситуации с блогером.

В Днепре полиция задержала авто блогера Витоса (фото: dp.informator.ua)

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения заехал на "мост Кличко" и хотел проехать по велодорожке на своем мопеде.

Напомним, что киевская "Зайцева" устроила ДТП, пыталась скрыться и била полицейских. При этом в полицейском участке девушка отрицала все правонарушения.