Багато порушень: у Дніпрі "копи" заблокували авто відомого блогера

У Дніпрі поліція затримала авто блогера Вітоса (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція Дніпра затримала машину злісного порушника

Вчора, 25 вересня, у Дніпрі поліція затримала чоловіка, у якого було безліч порушень. Затриманим виявився відомий блогер Vitos. При цьому номер кузова авто блогера не відповідав номеру реєстрації машини. Іншими словами, у нього був автомобіль-"двійник". Про це повідомляє Інформатор.

Блогера затримали недалеко від перетину проспектів Хмельницького та Пилипа Орлика. За словами свідків, водій довго не хотів зупинятися, перш ніж його наздогнала поліція.

Дніпрі поліція затримала авто блогера Вітоса (видео:facebook.com/informator.dp.ua)

Крім того, у блогера виявили газовий балончик, який заборонений для цивільних осіб.

Патрульна поліція викликала слідчо-оперативну групу. Під час з'ясування всіх обставин чоловік поскаржився на здоров'я і його відвели в машину швидкої допомоги. Пізніше його відвезли в лікарню.

Дніпрі поліція затримала авто блогера Вітоса (фото: dp.informator.ua)

На місце події прийшло багато людей, які створили ускладнений рух на дорозі. У даний момент правоохоронці з'ясовують усі подробиці ситуації з блогером.

Дніпрі поліція затримала авто блогера Вітоса (фото: dp.informator.ua)

Раніше повідомлялося про те, що в Києві чоловік у стані алкогольного сп'яніння заїхав на "міст Кличка" і хотів проїхати по велодоріжці на своєму мопеді.

Нагадаємо, що київська "Зайцева" влаштувала ДТП, намагалася сховатися і била поліцейських. При цьому в поліцейській ділянці дівчина заперечувала всі правопорушення.