Многие не знают. Почему нельзя хранить молоко и яйца на боковой полке холодильника

Разные области холодильника имеют разную температуру, поэтому важно хранить наши продукты соответствующим образом.

Например, сырые продукты в самой холодной части, молочные продукты в середине и приправы на боковых полках.

Самая большая ошибка

"Одна из самых больших ошибок, которые мы все совершаем, - это держать наше молоко на боковой полке", - говорят эксперты.

Дело в том, что на этой полке нарушается температура хранения, так как мы часто открываем дверь холодильника.

Как лучше всего хранить продукты

Уберите молоко, сыр с боковой полки.

Большинство из нас хранят молоко и другие молочные продукты на боковых полках холодильника, но это самая теплая часть холодильника. Температура меняется каждый раз, когда вы открываете и закрываете дверцу, поэтому такие продукты, как сыр, не должны храниться там.

Вместо этого используйте дверцу для хранения приправ и соусов, а молочные продукты храните на средней полке.

Храните яйца вместе с молочными продуктами

Также очень часто люди хранят яйца в дверцах холодильников, тем более что некоторые из них оснащены встроенными держателями для яиц. Но так же, как и молоко, вы не должны подвергать яйца постоянным перепадам температуры.

Яйца и молочные продукты прекрасно поместятся на средней полке холодильника.

Храните мясо там, где в холодильнике холоднее всего.

Такие продукты, как рыба и мясо, следует хранить в самой холодной части холодильника.

Храните овощи в специальном ящике холодильника.

Если вы еще этого не сделали, храните овощи в отделении в нижней части холодильника. Эти секции удерживают влагу, что позволит вашим овощам дольше оставаться свежими.

Избегайте переполненного холодильника

Наличие слишком большого количества продуктов слишком близко друг к другу ограничивает циркуляцию воздуха, что в конечном итоге может повлиять на то, как долго ваши продукты остаются свежими.