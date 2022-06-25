Багато хто не знає. Чому не можна зберігати молоко і яйця на боковій полиці холодильника

Різні області холодильника мають різну температуру, тому важливо зберігати наші продукти відповідним чином.

Наприклад, сирі продукти в найхолоднішій частині, молочні продукти в середині і приправи на бічних полицях.

Найбільша помилка

"Одна з найбільших помилок, які ми всі робимо, - це тримати наше молоко на боковій полиці", - кажуть експерти.

Річ у тому, що на цій полиці порушується температура зберігання, через те, що ми часто відкриваємо двері холодильника.

Як найкраще зберігати продукти

Приберіть молоко, сир з бічної полиці.

Більшість з нас зберігають молоко та інші молочні продукти на бічних полицях холодильника, але це найтепліша частина холодильника. Температура змінюється кожен раз, коли ви відкриваєте і закриваєте дверцята, тому такі продукти, як сир, не повинні зберігатися там.

Замість цього використовуйте дверцята для зберігання приправ і соусів, а молочні продукти зберігайте на середній полиці.

Зберігайте яйця разом з молочними продуктами

Також дуже часто люди зберігають яйця в дверцятах холодильників, тим більше що деякі з них оснащені вбудованими тримачами для яєць. Але, так само як і молоко, ви не повинні піддавати яйця постійним перепадам температури.

Яйця і молочні продукти прекрасно помістяться на середній полиці холодильника.

Зберігайте м'ясо там, де в холодильнику найхолодніше.

Такі продукти, як риба і м'ясо, слід зберігати в найхолоднішій частині холодильника.

Зберігайте овочі в спеціальному ящику холодильника.

Якщо ви ще цього не зробили, зберігайте овочі у відділенні в нижній частині холодильника. Ці секції утримують вологу, що дозволить вашим овочам довше залишатися свіжими.

Уникайте переповненого холодильника

Наявність занадто великої кількості продуктів занадто близько один до одного обмежує циркуляцію повітря, що в кінцевому підсумку може вплинути на те, як довго ваші продукти залишаються свіжими.