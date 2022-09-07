Многие занимаются самолечением: в больнице под Киевом рассказали о пациентах, переживших оккупацию

Российская полномасштабная война еще больше усложнила положение украинцев, которые страдают от тяжелых или хронических болезней. Некоторые такие граждане, которые пережили оккупацию, стали пациентами больницы под Киевом.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются люди с деоккупированных территорий и какую помощь получают, рассказали в медучреждении для проекта "Украинский свидетель".

В Мотыжинской больнице в Киевской области (Бучанский район) принимают пациентов с населенных пунктов, которые были освобождены бойцами ВСУ от российских захватчиков. В эту клинику обычно приезжают люди в очень тяжелом состоянии.

Местные врачи также предоставляют гражданам выездные консультации на деоккупированных территориях. Медики отмечают, что там люди страдают, прежде всего, от нервного перенапряжения.

По словам одного из пациентов больницы, которому удалось уехать из Херсонской области, последствия войны прежде всего он ощутил в виде нехватки хлеба и других продуктов.

Что касается лекарств, то на временно подконтрольных войскам РФ территориях - с медикаментами огромные проблемы, ведь коллаборантов из оккупационных администраций вопросы населения не волнуют, и гражданским на квалифицированную медпомощь рассчитывать не приходится, говорит Илья.

Врач-кардиолог Мотыжинской больницы Александра Телегузова отмечает, что медики предоставляют выездные консультации в освобожденных населенных пунктах Киевской области с первого же дня деоккупации.

Также врачи рассказывают, что каждый второй пациент сам себе назначает седативные препараты, которые в нормальной жизни отпускаются лишь по рецепту.

"Люди пытаются преодолеть психологическую усталость. Эти препараты эффективны, но могут вызывать привыкание. Таким пациентам мы даем консультацию и стараемся поддерживать с ними связь через мессенджеры: какой препарат и в каких дозировках принимать в тех или иных случаях", - объяснила кардиолог.

Что касается самых больших проблем пациентов на деоккупированных территориях, то это - психологические, говорит Телегузова.

"Это усталость, острое чувство ужаса, который происходил и происходит в стране - или наоборот, отказ его воспринимать", - поясняет врач.

В их больницу чаще всего люди обращаются с депрессиями, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), то есть болезнями, что связаны с нервным перенапряжением, добавила она.

Видео: врачи Мотыжинской больницы в Киевской области рассказали о проблемах пациентов с деоккупированных территорий