Украинцы смогут бесплатно избавиться от шрамов войны: куда обращаться для коррекции рубцов
Украинцы, которые получили ранения и шрамы из-за российской полномасштабной войны, находясь в зоне активных боевых действий, могут бесплатно получить эстетическую коррекцию рубцов.
Об этом передали на сайте инициативы NoScar.
Коррекцию шрамов на лице и теле проводят более 40 пластических хирургов из разных городов Украины. Врачи также делают реконструктивные операции пострадавшим из-за военных действий гражданам.
Программа действует бессрочно - пока есть пострадавшие украинцы, которые обращаются за помощью.
Пострадавшим окажут помощь бесплатно или с оплатой лишь расходных материалов.
Как принять участие
- Заполнить форму на сайте NoScar, указав ФИО, номер телефона, пол, возраст, город, описав травму или ранение (когда и как было получено, как лечили), и по возможности добавить фото для врача.
- Заявка будет скоординирована и пациенту подберут врача с необходимыми компетенциями.
- После согласования деталей по коррекции, пациенты самостоятельно координируют время и место проведения коррекции с врачом.
Пластические хирурги бесплатно проводят эстетическую коррекцию шрамов гражданам, пострадавших из-за войны (фото: скрин no-scar.helsi.me)
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