Багато хто займається самолікуванням: у лікарні під Києвом розповіли про пацієнтів, які пережили окупацію
Російська повномасштабна війна ще більше ускладнила становище українців, які страждають від важких або хронічних хвороб. Деякі такі громадяни, які пережили окупацію, стали пацієнтами лікарні під Києвом.
З якими проблемами найчастіше стикаються люди з деокупованих територій та яку допомогу отримують, розповіли в медзакладі для проекту "Український свідок".
У Мотижинській лікарні в Київській області (Бучанський район) приймають пацієнтів з населених пунктів, які були звільнені бійцями ЗСУ від російських загарбників. У цю клініку зазвичай приїжджають люди в дуже важкому стані.
Місцеві лікарі також надають громадянам виїзні консультації на деокупованих територіях. Медики зазначають, що там люди страждають, перш за все, від нервового перенапруження.
За словами одного з пацієнтів лікарні, якому вдалося виїхати з Херсонської області, наслідки війни насамперед він відчув у вигляді нестачі хліба та інших продуктів.
Що стосується ліків, то на тимчасово підконтрольних військам РФ територіях - з медикаментами величезні проблеми, адже колаборантів з окупаційних адміністрацій питання населення не хвилюють, і цивільним на кваліфіковану медичну допомогу розраховувати не доводиться, каже Ілля.
Лікар-кардіолог Мотижинської лікарні Олександра Телегузова зазначає, що медики надають виїзні консультації у звільнених населених пунктах Київської області з першого ж дня деокупації.
Також лікарі розповідають, що кожен другий пацієнт сам собі призначає седативні препарати, які в нормальному житті відпускаються лише за рецептом.
"Люди намагаються подолати психологічну втому. Ці препарати є ефективними, але можуть викликати звикання. Таким пацієнтам ми надаємо консультацію і намагаємося підтримувати з ними зв'язок через месенджери: який препарат і в яких дозуваннях приймати в тих чи інших випадках", - пояснила кардіолог.
Що стосується найбільших проблем пацієнтів на деокупованих територіях, то це - психологічні, каже Телегузова.
"Це втома, гостре відчуття жаху, який відбувався і відбувається в країні - або навпаки відмова його сприймати", - пояснює лікар.
До їхньої лікарні найчастіше люди звертаються з депресіями, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тобто хворобами, що пов'язані з нервовим перенапруженням, додала вона.
Відео: лікарі Мотижинської лікарні в Київській області розповіли про проблеми пацієнтів з деокупованих територій
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