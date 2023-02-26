ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинчики "Солнышко" как у бабушки: появился идеальный рецепт

Новина українською →
Воскресенье 26 февраля 2023 11:42
Блинчики "Солнышко" как у бабушки: появился идеальный рецепт Как приготовить самые вкусные блины (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Тонкие сливочные блинчики на молоке порадуют вас идеальным вкусом и ароматом из детства. Говорят, именно так их пекли наши бабушки, добавляя вместо растительного сливочное масло.

Рецептом поделилась известная кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.

Ингредиенты для блинчиков "Солнышко":

  • Большие яйца – 3 шт.
  • Соль – щепотка (1/4 ч. л.)
  • Сахар – 2 ст. л. (30 г)
  • 2 ст. л. растопленного сливочного масла
  • Мука – 200 г
  • Молоко – 500 мл

Важно, чтобы яйца и молоко были комнатной температуры или слегка теплые.

Пошаговое приготовление блинчиков

Хорошо смешайте яйца с сахаром, щепоткой соли и растопленным сливочным маслом с помощью венчика.

Добавьте половину муки, затем половину молока. Снова половину муки и половину молока. Если тесто замешивать таким образом, то никогда не будет никаких комочков.

Обжарьте блинчики на хорошо разогретой сковороде. Перемешивайте тесто перед выпеканием каждого блина, чтобы мука не оседала на дне.

Ранее кулинар также рассказала, как приготовить вкусные блины "4 на 4"

Кроме того читайте, что нельзя делать на Масленицу, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты